Челябинский облсуд 17 июля суд приговорил к пожизненному заключению рецидивиста Олега Пеленева, убившего женщину гвоздодером и надругавшегося над трупом. Об этом из зала суда сообщает корреспондент URA.RU.
«Суд приговорил признать Пеленева виновным. Назначить в качестве наказания ему пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Со штрафом в 100 тысяч рублей», — огласила приговор судья.
До преступления Пеленев неофициально работал в ритуальном салоне и был уволен в 2022 году — за год до преступления. Он отучился шесть классов, родился и жил в Нязепетровске, жены и детей у мужчины нет.
Пеленев убил работницу другого ритуального магазина в июле прошлого года. Ночью проник в баню на приусадебном участке возле дома женщины. Утром она ушла на работу, а Пеленев забрался в дом. Вечером он поджидал ее в сенях дома с гвоздодером.
Мужчина дождался возвращения жертвы и нанес ей множество ударов по голове. Женщина скончалась на месте, а Пеленев надругался над ее трупом. После он отыскал в карманах убитой ключ от ритуального салона, где она работала, и ограбил его. Похитив 239 тысяч рублей, он скрылся.
Мужчину удалось найти по горячим следам. К моменту задержания он добрался до Магнитогорска. Там он заселился в один из отелей и тратил похищенные деньги. Свою вину в совершении указанных преступлений он полностью признал.
Пеленев трижды был судим. Первую судимость обвиняемый получил в 1996 году, тогда его приговорили к двум с половиной годам за кражу. В 1998 он вновь нарушил закон и вернулся в колонию еще на три года. Спустя год после выхода, в 2002, случился еще один эпизод. Крайний раз мужчину осудили в октябре 2005 года за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства, разбоя и насильственных действий сексуального характера. Тогда его приговорили к 17 годам колонии строгого режима, однако он смог выйти условно-досрочно в 2020 году.
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