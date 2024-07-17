Сотрудники силовых ведомств должны найти стримера из Дагестана, который публично растоптал и оплевал православный крест. С таким призывом выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире. Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что этот человек сопровождал свои действия оскорблениями в адрес всех христиан, прикрываясь вымышленным интернет-ником, как «трус».
По словам Хинштейна, общественность уже установила личность этого стримера. Он записал извинительный ролик, в котором заявил, что топтал крест «в целях самообороны». Депутат назвал это «наглым надругательством над православными святынями», которое должно быть «жестко наказано по всей строгости закона».
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Сотрудники силовых ведомств должны найти стримера из Дагестана, который публично растоптал и оплевал православный крест. С таким призывом выступил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Какой-то мерзавец растоптал и оплевал православный крест в прямом эфире. Прошу правоохранительные органы немедленно начать поиски этого подлеца!» — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что этот человек сопровождал свои действия оскорблениями в адрес всех христиан, прикрываясь вымышленным интернет-ником, как «трус». По словам Хинштейна, общественность уже установила личность этого стримера. Он записал извинительный ролик, в котором заявил, что топтал крест «в целях самообороны». Депутат назвал это «наглым надругательством над православными святынями», которое должно быть «жестко наказано по всей строгости закона».