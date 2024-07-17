Российским бодибилдерам разрешили выступать на чемпионатах Европы под флагами РФ

17 июля 2024 в 13:52 Размер текста - 17 +

Право российских бодибилдеров выступать под национальным флагом и звуки гимна РФ восстановлено Фото: Анна Майорова © URA.RU Международная федерация бодибилдинга восстановила право российских спортсменов выступать под национальным флагом и под звуки государственного гимна России. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России. «Российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном уже на ближайших чемпионатах мира и Европы», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителей организации. До этого изменения российские бодибилдеры участвовали в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы России приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое решение принято на основе запрета на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Международная федерация бодибилдинга восстановила право российских спортсменов выступать под национальным флагом и под звуки государственного гимна России. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России. «Российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном уже на ближайших чемпионатах мира и Европы», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителей организации. До этого изменения российские бодибилдеры участвовали в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы России приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое решение принято на основе запрета на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом.