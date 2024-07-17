Российским бодибилдерам разрешили выступать на чемпионатах Европы под флагами РФ

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Право российских бодибилдеров выступать под национальным флагом и звуки гимна РФ восстановлено Фото:

Международная федерация бодибилдинга восстановила право российских спортсменов выступать под национальным флагом и под звуки государственного гимна России. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России.

«Российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном уже на ближайших чемпионатах мира и Европы», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителей организации. До этого изменения российские бодибилдеры участвовали в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы России приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое решение принято на основе запрета на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом.

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Международная федерация бодибилдинга восстановила право российских спортсменов выступать под национальным флагом и под звуки государственного гимна России. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России. «Российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном уже на ближайших чемпионатах мира и Европы», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителей организации. До этого изменения российские бодибилдеры участвовали в международных соревнованиях только в нейтральном статусе. Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы России приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое решение принято на основе запрета на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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