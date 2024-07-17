Российским бодибилдерам разрешили выступать на чемпионатах Европы под флагами РФ

Международная федерация бодибилдинга восстановила право российских спортсменов выступать под национальным флагом и под звуки государственного гимна России. Об этом сообщила пресс-служба Федерации бодибилдинга России.
«Российские спортсмены смогут выступить с флагом и гимном уже на ближайших чемпионатах мира и Европы», — сообщил ТАСС со ссылкой на представителей организации. До этого изменения российские бодибилдеры участвовали в международных соревнованиях только в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что федеральные телеканалы России приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Такое решение принято на основе запрета на выступление спортсменов из РФ под национальным флагом.
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