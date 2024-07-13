Российские каналы впервые за 40 лет не будут показывать Олимпийские игры

Российские федеральные телеканалы приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна.
«Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя», — передают argumenti.ru. Обсуждались возможности трансляции на канале «Матч» спортивных дисциплин, где участвуют российские спортсмены, однако после отказа борцам, дзюдоистам и тхэквондистам участвовать в играх, вопрос был окончательно закрыт.
Расходы на приобретение ТВ-прав для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта были признаны неоправданными. Последний раз аналогичная ситуация складывалась 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.
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