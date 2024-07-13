Российские каналы впервые за 40 лет не будут показывать Олимпийские игры

13 июля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Олимпиада в 2024 году пройдет в Париже Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские федеральные телеканалы приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна. «Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя», — передают argumenti.ru. Обсуждались возможности трансляции на канале «Матч» спортивных дисциплин, где участвуют российские спортсмены, однако после отказа борцам, дзюдоистам и тхэквондистам участвовать в играх, вопрос был окончательно закрыт. Расходы на приобретение ТВ-прав для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта были признаны неоправданными. Последний раз аналогичная ситуация складывалась 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские федеральные телеканалы приняли решение не транслировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. Это обусловлено политическими соображениями, связанными с запретом на использование национального флага и гимна. «Давно принято политическое решение, что в нынешних реалиях показывать Олимпиаду без флага и гимна на Первом и „России-1“ нельзя», — передают argumenti.ru. Обсуждались возможности трансляции на канале «Матч» спортивных дисциплин, где участвуют российские спортсмены, однако после отказа борцам, дзюдоистам и тхэквондистам участвовать в играх, вопрос был окончательно закрыт. Расходы на приобретение ТВ-прав для небольшого числа участников в нерейтинговых видах спорта были признаны неоправданными. Последний раз аналогичная ситуация складывалась 40 лет назад, когда СССР бойкотировал Игры-1984 в Лос-Анджелесе.