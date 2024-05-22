Тренер по хоккею спортивной школы Нижневартовска, который проходит подозреваемым по делу об интимной переписке с воспитанницами, оказался на свободе. Источники, знакомые с потерпевшими, заметили его на улицах города, хотя в отношении него суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
«С. видели в городе. Говорят, он больше не под домашним арестом. Девочки, с которыми он переписывался, опасаются мести», — сообщает инсайдер.
Источник в силовых структурах города сообщил, что дело С. уже передано в суд. «Готово обвинительное заключение, ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы по ч.3 ст. 135 УК РФ. На момент получения С. статуса подсудимого, мера пресечения в отношении него не менялась, и он должен быть под домашним арестом», — уточнил информатор.
Одна из потерпевших на условиях анонимности подтвердила, что С. беседовал с их общим знакомым уже в мае 2024 года, получив статус обвиняемого. На момент написания статьи выяснить причину, по которой подсудимый стал свободно перемещаться по городу, не удалось. Правоохранительные органы не раскрывают информацию по половым преступлениям в целях защиты прав несовершеннолетних. «Вероятно, заседание суда по смене меры пресечения прошло уже после передачи дела из СК, однако эти процессы носят закрытый характер и не пробиваются по картотеке», — уточнил собеседник агентства.
Ранее URA.RU писало, что Нижневартовский городской суд вынес меру пресечения тренеру по хоккею, которого заподозрили в педофилии. Его заключили под домашний арест.
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