Расценки, как в вузе: рейтинг самых дорогих свердловских колледжей

Екатеринбургская IT-академия стала самым дорогим свердловским колледжем

20 июля 2024 в 13:51 Размер текста - 17 +

Некоторые колледжи могут посоревноваться с вузами в расценках Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Екатеринбургский филиал IT-колледжа «Академия ТОП» возглавил рейтинг свердловских коллежей по стоимости обучения. Чтобы попасть в это учебное заведение на формат очно или онлайн, нужно заплатить почти 155 тысяч рублей за год. Примерно столько же стоит обучение в некоторых уральских вузах, заметил корреспондент URA.RU, изучая расценки. В колледже можно отучиться на программиста, дизайнера, интернет-маркетолога или специалиста по кибербезопасности. Принимаются абитуриенты без ОГЭ и ЕГЭ. На втором месте — нижнетагильский филиал этого же колледжа, где обучение стоит 134,1 тысячи рублей в год. Тройку замкнул Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса (92,4 тысячи). В колледж Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) можно поступить за 90 тысяч рублей. Обучение в Уральском радиотехническом колледже (УРТК) имени Александра Попова обойдется в среднем в 84 тысячи рублей в год. Сумма варьируется в зависимости от специальности. Первоуральский металлургический колледж выставил ценник в 76,2 тысячи рублей (по всем программам), Асбестовский политехникум — в 51,7 тысячи рублей в год. При этом обучение по направлению «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» будет стоить 37 тысяч. Замыкает десятку самых дорогих свердловских колледжей Год обучения в Уральском техникуме автомобильного транспорта и сервиса (УрТАТиС) стоит 49,5 тысячи рублей, в колледже имени Ползунова (Екатеринбург), который позиционирует себя как одно из ведущих учебных заведений среднего профессионального образования Урала, — 43 тысячи рублей. Замыкает десятку самых дорогих свердловских колледжей Екатеринбургский экономико-технологический колледж (42 тысячи). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбургский филиал IT-колледжа «Академия ТОП» возглавил рейтинг свердловских коллежей по стоимости обучения. Чтобы попасть в это учебное заведение на формат очно или онлайн, нужно заплатить почти 155 тысяч рублей за год. Примерно столько же стоит обучение в некоторых уральских вузах, заметил корреспондент URA.RU, изучая расценки. В колледже можно отучиться на программиста, дизайнера, интернет-маркетолога или специалиста по кибербезопасности. Принимаются абитуриенты без ОГЭ и ЕГЭ. На втором месте — нижнетагильский филиал этого же колледжа, где обучение стоит 134,1 тысячи рублей в год. Тройку замкнул Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса (92,4 тысячи). В колледж Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) можно поступить за 90 тысяч рублей. Обучение в Уральском радиотехническом колледже (УРТК) имени Александра Попова обойдется в среднем в 84 тысячи рублей в год. Сумма варьируется в зависимости от специальности. Первоуральский металлургический колледж выставил ценник в 76,2 тысячи рублей (по всем программам), Асбестовский политехникум — в 51,7 тысячи рублей в год. При этом обучение по направлению «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» будет стоить 37 тысяч. Замыкает десятку самых дорогих свердловских колледжей Год обучения в Уральском техникуме автомобильного транспорта и сервиса (УрТАТиС) стоит 49,5 тысячи рублей, в колледже имени Ползунова (Екатеринбург), который позиционирует себя как одно из ведущих учебных заведений среднего профессионального образования Урала, — 43 тысячи рублей. Замыкает десятку самых дорогих свердловских колледжей Екатеринбургский экономико-технологический колледж (42 тысячи).