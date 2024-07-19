Расценки, как в вузе: рейтинг самых дорогих свердловских колледжей

Екатеринбургский филиал IT-колледжа «Академия ТОП» возглавил рейтинг свердловских коллежей по стоимости обучения. Чтобы попасть в это учебное заведение на формат очно или онлайн, нужно заплатить почти 155 тысяч рублей за год. Примерно столько же стоит обучение в некоторых уральских вузах, заметил корреспондент URA.RU, изучая расценки.
В колледже можно отучиться на программиста, дизайнера, интернет-маркетолога или специалиста по кибербезопасности. Принимаются абитуриенты без ОГЭ и ЕГЭ. На втором месте — нижнетагильский филиал этого же колледжа, где обучение стоит 134,1 тысячи рублей в год.
Тройку замкнул Каменск-Уральский техникум торговли и сервиса (92,4 тысячи). В колледж Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) можно поступить за 90 тысяч рублей.
Обучение в Уральском радиотехническом колледже (УРТК) имени Александра Попова обойдется в среднем в 84 тысячи рублей в год. Сумма варьируется в зависимости от специальности.
Первоуральский металлургический колледж выставил ценник в 76,2 тысячи рублей (по всем программам), Асбестовский политехникум — в 51,7 тысячи рублей в год. При этом обучение по направлению «Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» будет стоить 37 тысяч. Замыкает десятку самых дорогих свердловских колледжей
Год обучения в Уральском техникуме автомобильного транспорта и сервиса (УрТАТиС) стоит 49,5 тысячи рублей, в колледже имени Ползунова (Екатеринбург), который позиционирует себя как одно из ведущих учебных заведений среднего профессионального образования Урала, — 43 тысячи рублей. Замыкает десятку самых дорогих свердловских колледжей Екатеринбургский экономико-технологический колледж (42 тысячи).
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