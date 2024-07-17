Павел Дацюк откроет гостиницу в историческом особняке в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объявление результатов дипломной защиты Павла Дацюка. Екатеринбург, дацюк павел
За особняк Дацюк отдал порядка 40 млн рублей Фото:

В Екатеринбурге хоккеист Павел Дацюк перестроит двухэтажный старинный «Дом A.M. Паршученкова» на улице Ленина, 18а. Это следует из проекта историко-культурной экспертизы, которую опубликовали на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

«Здание приспосабливается под гостиницу квартирного типа. Проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласована управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из сообщения.

Кирпичный особняк был построен в 1904 году. Согласно проекту, здание реконструируют, а гостиницу сделают трехэтажной. Кроме того, запланировано установить распашные ворота и восстановить ограды. Возле объекта появится парковка на пять машиномест.

Дацюк приобрел особняк на торгах примерно за 40 миллионов рублей. В ходе конкурса спортсмен предложил самую высокую сумму за объект. Сделка прошла в 2021 году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге хоккеист Павел Дацюк перестроит двухэтажный старинный «Дом A.M. Паршученкова» на улице Ленина, 18а. Это следует из проекта историко-культурной экспертизы, которую опубликовали на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Здание приспосабливается под гостиницу квартирного типа. Проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласована управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из сообщения. Кирпичный особняк был построен в 1904 году. Согласно проекту, здание реконструируют, а гостиницу сделают трехэтажной. Кроме того, запланировано установить распашные ворота и восстановить ограды. Возле объекта появится парковка на пять машиномест. Дацюк приобрел особняк на торгах примерно за 40 миллионов рублей. В ходе конкурса спортсмен предложил самую высокую сумму за объект. Сделка прошла в 2021 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...