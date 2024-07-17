Павел Дацюк откроет гостиницу в историческом особняке в центре Екатеринбурга

17 июля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

За особняк Дацюк отдал порядка 40 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге хоккеист Павел Дацюк перестроит двухэтажный старинный «Дом A.M. Паршученкова» на улице Ленина, 18а. Это следует из проекта историко-культурной экспертизы, которую опубликовали на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Здание приспосабливается под гостиницу квартирного типа. Проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласована управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из сообщения. Кирпичный особняк был построен в 1904 году. Согласно проекту, здание реконструируют, а гостиницу сделают трехэтажной. Кроме того, запланировано установить распашные ворота и восстановить ограды. Возле объекта появится парковка на пять машиномест. Дацюк приобрел особняк на торгах примерно за 40 миллионов рублей. В ходе конкурса спортсмен предложил самую высокую сумму за объект. Сделка прошла в 2021 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге хоккеист Павел Дацюк перестроит двухэтажный старинный «Дом A.M. Паршученкова» на улице Ленина, 18а. Это следует из проекта историко-культурной экспертизы, которую опубликовали на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области. «Здание приспосабливается под гостиницу квартирного типа. Проектная документация получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы и согласована управлением Государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области», — следует из сообщения. Кирпичный особняк был построен в 1904 году. Согласно проекту, здание реконструируют, а гостиницу сделают трехэтажной. Кроме того, запланировано установить распашные ворота и восстановить ограды. Возле объекта появится парковка на пять машиномест. Дацюк приобрел особняк на торгах примерно за 40 миллионов рублей. В ходе конкурса спортсмен предложил самую высокую сумму за объект. Сделка прошла в 2021 году.