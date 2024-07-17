ВСУ ударили по месту в Белгородской области, где планировался обмен пленными

Mash: ВСУ взорвали вышку сотовой связи в Белгородской области

17 июля 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

РФ и Украина планировали обмен пленными в этом месте Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) была атакована вышка сотовой связи. Атака произошла неподалеку от места, где был запланирован обмен пленными. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи в Белгородской области — в нескольких десятках метров от места, где сегодня запланирован обмен пленными», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотовая связь в районе функционирует, но с перебоями. Нападение не повлияло на запланированный обмен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) была атакована вышка сотовой связи. Атака произошла неподалеку от места, где был запланирован обмен пленными. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи в Белгородской области — в нескольких десятках метров от места, где сегодня запланирован обмен пленными», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотовая связь в районе функционирует, но с перебоями. Нападение не повлияло на запланированный обмен.