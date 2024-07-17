ВСУ ударили по месту в Белгородской области, где планировался обмен пленными

Mash: ВСУ взорвали вышку сотовой связи в Белгородской области
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РФ и Украина планировали обмен пленными в этом месте Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) была атакована вышка сотовой связи. Атака произошла неподалеку от места, где был запланирован обмен пленными. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи в Белгородской области — в нескольких десятках метров от места, где сегодня запланирован обмен пленными», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотовая связь в районе функционирует, но с перебоями. Нападение не повлияло на запланированный обмен.

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В Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) была атакована вышка сотовой связи. Атака произошла неподалеку от места, где был запланирован обмен пленными. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи в Белгородской области — в нескольких десятках метров от места, где сегодня запланирован обмен пленными», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотовая связь в районе функционирует, но с перебоями. Нападение не повлияло на запланированный обмен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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