ВСУ ударили по месту в Белгородской области, где планировался обмен пленными

РФ и Украина планировали обмен пленными в этом месте
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
В Белгородской области Вооруженными силами Украины (ВСУ) была атакована вышка сотовой связи. Атака произошла неподалеку от места, где был запланирован обмен пленными. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Украинский дрон-камикадзе взорвал вышку сотовой связи в Белгородской области — в нескольких десятках метров от места, где сегодня запланирован обмен пленными», — говорится в сообщении. По предварительным данным, пострадавших нет. Сотовая связь в районе функционирует, но с перебоями. Нападение не повлияло на запланированный обмен.
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