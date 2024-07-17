Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который растоптал и оплевал православный крест, раскаялся в своем поступке. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.
«Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих доставлен в следственное подразделение столичного СКР. В ходе допроса он сообщил, что раскаивается в содеянном», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Мужчина заявил, что такого «больше никогда такого не повторится».
В ближайшее время Ярмагомедову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту его проживания проведен обыск, в настоящее время проводится проверка на его возможную причастность к другим преступлениям.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием привлечь блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, где он оскорбил христианскую символику и верующих. Следственный комитет начал уголовное дело по этому факту. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев призвал наказать нарушители по российскому закону.
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