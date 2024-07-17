Блогер из Дагестана, оскорбивший православный крест, раскаялся. Видео

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Мужчину доставили на допрос Фото:

Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который растоптал и оплевал православный крест, раскаялся в своем поступке. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

«Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих доставлен в следственное подразделение столичного СКР. В ходе допроса он сообщил, что раскаивается в содеянном», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Мужчина заявил, что такого «больше никогда такого не повторится».

В ближайшее время Ярмагомедову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту его проживания проведен обыск, в настоящее время проводится проверка на его возможную причастность к другим преступлениям.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием привлечь блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, где он оскорбил христианскую символику и верующих. Следственный комитет начал уголовное дело по этому факту. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев призвал наказать нарушители по российскому закону.

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Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который растоптал и оплевал православный крест, раскаялся в своем поступке. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих доставлен в следственное подразделение столичного СКР. В ходе допроса он сообщил, что раскаивается в содеянном», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Мужчина заявил, что такого «больше никогда такого не повторится». В ближайшее время Ярмагомедову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту его проживания проведен обыск, в настоящее время проводится проверка на его возможную причастность к другим преступлениям. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием привлечь блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, где он оскорбил христианскую символику и верующих. Следственный комитет начал уголовное дело по этому факту. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев призвал наказать нарушители по российскому закону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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