Блогер из Дагестана, оскорбивший православный крест, раскаялся. Видео

17 июля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Мужчину доставили на допрос Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который растоптал и оплевал православный крест, раскаялся в своем поступке. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих доставлен в следственное подразделение столичного СКР. В ходе допроса он сообщил, что раскаивается в содеянном», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Мужчина заявил, что такого «больше никогда такого не повторится». В ближайшее время Ярмагомедову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту его проживания проведен обыск, в настоящее время проводится проверка на его возможную причастность к другим преступлениям. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием привлечь блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, где он оскорбил христианскую символику и верующих. Следственный комитет начал уголовное дело по этому факту. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев призвал наказать нарушители по российскому закону. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер из Дагестана Хавиер Ярмагомедов, который растоптал и оплевал православный крест, раскаялся в своем поступке. Об этом сообщает Следственный комитет Российской Федерации. «Подозреваемый в оскорблении религиозных чувств верующих доставлен в следственное подразделение столичного СКР. В ходе допроса он сообщил, что раскаивается в содеянном», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале СК. Мужчина заявил, что такого «больше никогда такого не повторится». В ближайшее время Ярмагомедову будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. По месту его проживания проведен обыск, в настоящее время проводится проверка на его возможную причастность к другим преступлениям. Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с требованием привлечь блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, где он оскорбил христианскую символику и верующих. Следственный комитет начал уголовное дело по этому факту. Председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев призвал наказать нарушители по российскому закону.