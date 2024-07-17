Муфтий высказался о наказании для блогера, глумившегося над крестом

Муфтий Бердиев призвал наказать блогера, который растоптал православный крест
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения Расулджону Шерматову в суде центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Блогера надо наказать по российскому закону, заявил муфтий Фото:

Блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал и оплевал православный крест, необходимо строго наказать по российскому законодательству. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай», — заявил Бердиев РИА Новости.

Ранее глава комитета Государственной Думы по информационной политике, Александр Хинштейн, обратился в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой о привлечении блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, в ходе которой он оскорбил христианскую символику и верующих. Впоследствии блогер попытался извиниться, заявив, что его поступок был обусловлен необходимостью самозащиты. Следственный комитет начал уголовное дело.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал и оплевал православный крест, необходимо строго наказать по российскому законодательству. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев. «Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай», — заявил Бердиев РИА Новости. Ранее глава комитета Государственной Думы по информационной политике, Александр Хинштейн, обратился в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой о привлечении блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, в ходе которой он оскорбил христианскую символику и верующих. Впоследствии блогер попытался извиниться, заявив, что его поступок был обусловлен необходимостью самозащиты. Следственный комитет начал уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...