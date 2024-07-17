Муфтий высказался о наказании для блогера, глумившегося над крестом

Блогера из Дагестана Хавиера Ярмагомедова, который растоптал и оплевал православный крест, необходимо строго наказать по российскому законодательству. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев.
«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил — отвечай», — заявил Бердиев РИА Новости.
Ранее глава комитета Государственной Думы по информационной политике, Александр Хинштейн, обратился в Генеральную прокуратуру и МВД с просьбой о привлечении блогера к ответственности за его действия во время прямой трансляции, в ходе которой он оскорбил христианскую символику и верующих. Впоследствии блогер попытался извиниться, заявив, что его поступок был обусловлен необходимостью самозащиты. Следственный комитет начал уголовное дело.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.