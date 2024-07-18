Сенатор Баррассо: секретная служба знала о странном поведении стрелявшего в Трампа

Секретная служба США заметила подозрительное поведение стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа Мэтью Крукса еще за час до происшествия. Об этом сообщил сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо.
«Мэтью Крукса определили как подозрительного за час до нападения, но секретная служба потеряла его из виду. И никто не взял на себя за это ответственность», — приводит телеканал NBC News заявление Баррассо.
Генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности США проведет расследование действий Секретной службы в отношении митинга Дональда Трампа в субботу. Баррассо считает, что глава Секретной службы Кимберли Читл должна покинуть свой пост.
Снайпер из местной тактической группы, развернутой для оказания помощи Секретной службе США на митинге Трампа, ранее сфотографировал стрелка. Он видел, как Крукс смотрел в дальномер за несколько минут до того, как попытался убить бывшего президента
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