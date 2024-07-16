16 июля 2024

Охранявший Трампа снайпер несколько минут видел стрелка, целившегося в экс-президента

Снайпер заснял стрелка, планировавшего покушение на Дональда Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
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Снайпер наблюдал за покушавшимся на Трампа через прицел (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Снайпер из тактической группы, поддерживающей Секретную службу США, заснял стрелка Томаса Мэтью Крукса, планировавшего 13 июля в Пенсильвании покушение на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает канал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Снайпер из местной тактической группы, развернутой для оказания помощи Секретной службе США на митинге Трампа, сфотографировал стрелка. Он видел, как Крукс смотрел в дальномер за несколько минут до того, как попытался убить бывшего президента», — рассказывает издание.

Снайпер, который осуществлял наблюдение, был одним из трех членов тактической группы, размещенных в здании, использованном стрелком для покушения. По плану операции, они следили за порядком на митинге, сканируя публику через окна.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшие одноклассники Томаса Мэтью Крукса отозвались о нем, как о «комично плохом стрелке». В школьные годы во время попыток присоединиться к стрелковой команде он часто промахивался.

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Снайпер из тактической группы, поддерживающей Секретную службу США, заснял стрелка Томаса Мэтью Крукса, планировавшего 13 июля в Пенсильвании покушение на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает канал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Снайпер из местной тактической группы, развернутой для оказания помощи Секретной службе США на митинге Трампа, сфотографировал стрелка. Он видел, как Крукс смотрел в дальномер за несколько минут до того, как попытался убить бывшего президента», — рассказывает издание. Снайпер, который осуществлял наблюдение, был одним из трех членов тактической группы, размещенных в здании, использованном стрелком для покушения. По плану операции, они следили за порядком на митинге, сканируя публику через окна. Ранее URA.RU сообщало, что бывшие одноклассники Томаса Мэтью Крукса отозвались о нем, как о «комично плохом стрелке». В школьные годы во время попыток присоединиться к стрелковой команде он часто промахивался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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