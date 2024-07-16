Охранявший Трампа снайпер несколько минут видел стрелка, целившегося в экс-президента

Снайпер из тактической группы, поддерживающей Секретную службу США, заснял стрелка Томаса Мэтью Крукса, планировавшего 13 июля в Пенсильвании покушение на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает канал CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Снайпер из местной тактической группы, развернутой для оказания помощи Секретной службе США на митинге Трампа, сфотографировал стрелка. Он видел, как Крукс смотрел в дальномер за несколько минут до того, как попытался убить бывшего президента», — рассказывает издание.
Снайпер, который осуществлял наблюдение, был одним из трех членов тактической группы, размещенных в здании, использованном стрелком для покушения. По плану операции, они следили за порядком на митинге, сканируя публику через окна.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшие одноклассники Томаса Мэтью Крукса отозвались о нем, как о «комично плохом стрелке». В школьные годы во время попыток присоединиться к стрелковой команде он часто промахивался.
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