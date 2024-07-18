DR: мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей

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Выставка военных трофеев в музее ОДО. Екатеринбург, всу, вооруженные силы украины, военный трофей
На Украине мужчины стараются не покидать свои дома, чтобы избежать вербовки военкоматами Фото:

Корреспондент Датского радио на Украине Брита Квист Хансен, сообщила о беспорядочной мобилизации в стране из-за плохой координации между властями. Об этом она рассказала в своем материале для DR.

«Мобилизация на Украине проходит беспорядочно <…> Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют», — говорится в материале DR, со ссылкой на Хансен.

Она также указала на возможное усугубление ситуации после ужесточения законодательства. По словам Хансен, на Украине наблюдаются случаи, когда мужчины стараются не покидать свои дома, чтобы избежать вербовки военкоматами.

Ранее стало известно, что в Херсонской области пропали без вести около 800 военнослужащих ВСУ. При этом сообщается, что количество погибших украинских военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон, значительно ниже.

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Корреспондент Датского радио на Украине Брита Квист Хансен, сообщила о беспорядочной мобилизации в стране из-за плохой координации между властями. Об этом она рассказала в своем материале для DR. «Мобилизация на Украине проходит беспорядочно <…> Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют», — говорится в материале DR, со ссылкой на Хансен. Она также указала на возможное усугубление ситуации после ужесточения законодательства. По словам Хансен, на Украине наблюдаются случаи, когда мужчины стараются не покидать свои дома, чтобы избежать вербовки военкоматами. Ранее стало известно, что в Херсонской области пропали без вести около 800 военнослужащих ВСУ. При этом сообщается, что количество погибших украинских военных, чьи тела удалось эвакуировать из Крынок для похорон, значительно ниже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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