Гуманитариям назвали способ заработать большие деньги

Наличие у гуманитариев технических навыков может повысить их доходы на 10-50%. Об этом стало известно по результатам исследования «Яндекс образования» и Европейского университета в Санкт-Петербурге.
«Зарплаты специалистов гуманитарных профессий могут увеличиться на 10–50% при наличии технических навыков», — передает результаты исследования газета «Ведомости». Там добавили, что работодатели в первую очередь заинтересованы в таких IT-компетенциях гуманитариев, как сбор и анализ данных (65%), визуализация данных (53%), работа с графическими редакторами (36%) и знание специализированного программного обеспечения (35%).
Спрос на специалистов с IT-навыками в сферах, не связанных напрямую с технологиями, растет. Наиболее востребованы такие знания у социологов (70%), экономистов (68%), маркетологов и рекламщиков (67%), менеджеров (65%) и журналистов (64%). Однако, лишь 24% опрошенных гуманитариев обладают навыками программирования, говорится в исследовании.
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