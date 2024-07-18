Гуманитариям назвали способ заработать большие деньги

«Ведомости»: развитие IT-навыков позволит гуманитариям повысить свои доходы
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В России растет спрос на специалистов гуманитарного профиля, владеющих IT-навыками
В России растет спрос на специалистов гуманитарного профиля, владеющих IT-навыками Фото:

Наличие у гуманитариев технических навыков может повысить их доходы на 10-50%. Об этом стало известно по результатам исследования «Яндекс образования» и Европейского университета в Санкт-Петербурге.

«Зарплаты специалистов гуманитарных профессий могут увеличиться на 10–50% при наличии технических навыков», — передает результаты исследования газета «Ведомости». Там добавили, что работодатели в первую очередь заинтересованы в таких IT-компетенциях гуманитариев, как сбор и анализ данных (65%), визуализация данных (53%), работа с графическими редакторами (36%) и знание специализированного программного обеспечения (35%).

Спрос на специалистов с IT-навыками в сферах, не связанных напрямую с технологиями, растет. Наиболее востребованы такие знания у социологов (70%), экономистов (68%), маркетологов и рекламщиков (67%), менеджеров (65%) и журналистов (64%). Однако, лишь 24% опрошенных гуманитариев обладают навыками программирования, говорится в исследовании.

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Наличие у гуманитариев технических навыков может повысить их доходы на 10-50%. Об этом стало известно по результатам исследования «Яндекс образования» и Европейского университета в Санкт-Петербурге. «Зарплаты специалистов гуманитарных профессий могут увеличиться на 10–50% при наличии технических навыков», — передает результаты исследования газета «Ведомости». Там добавили, что работодатели в первую очередь заинтересованы в таких IT-компетенциях гуманитариев, как сбор и анализ данных (65%), визуализация данных (53%), работа с графическими редакторами (36%) и знание специализированного программного обеспечения (35%). Спрос на специалистов с IT-навыками в сферах, не связанных напрямую с технологиями, растет. Наиболее востребованы такие знания у социологов (70%), экономистов (68%), маркетологов и рекламщиков (67%), менеджеров (65%) и журналистов (64%). Однако, лишь 24% опрошенных гуманитариев обладают навыками программирования, говорится в исследовании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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