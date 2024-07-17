17 июля 2024

В челябинском парке Гагарина демонтируют малые архитектурные формы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация реновации парка Гагарина. Челябинск, парк гагарина эскизы
Реконструкция парка началась только в этом году Фото:

В Челябинске ремонт парка имени Гагарина начали с демонтажа малых архитектурных форм на площадке «Гулливер». Также там проходят работы по сносу построек и обновлению прогулочной зоны. О самом проекте реконструкции стало известно еще в мае, сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе мэрии областного центра.

«На площадке „Гулливер“ подрядчики сносят постройки, демонтируют малые архитектурные формы, снимают старую плитку и асфальт. Следующим этапом станет прокладка новых инженерных сетей», — рассказали в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что после прокладки инженерных сетей начнется строительство новой площадки «Гулливер» — «Гулливер в космосе». Также сообщается, что заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев ежедневно контролирует прогресс работ.

В Челябинске в мае презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина на космическую тематику. На территории появятся паровой фонтан, фудкорт, лесной каток и многое другое. В «Гулливере» планируют построить площадки для детей. Появятся и новые аттракционы. Стоимость проекта составит 903 миллиона рублей.

В парке Гагарина убирают старый асфальт
В парке Гагарина убирают старый асфальт
Фото:
На территории «Гулливера» сносят и демонтируют старые объекты
На территории «Гулливера» сносят и демонтируют старые объекты
Фото:
Работает большегрузная техника
Работает большегрузная техника
Фото:
После создания новых инженерных сетей приступят к созданию площадки «Гулливер в космосе»
После создания новых инженерных сетей приступят к созданию площадки «Гулливер в космосе»
Фото:

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В Челябинске ремонт парка имени Гагарина начали с демонтажа малых архитектурных форм на площадке «Гулливер». Также там проходят работы по сносу построек и обновлению прогулочной зоны. О самом проекте реконструкции стало известно еще в мае, сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе мэрии областного центра. «На площадке „Гулливер“ подрядчики сносят постройки, демонтируют малые архитектурные формы, снимают старую плитку и асфальт. Следующим этапом станет прокладка новых инженерных сетей», — рассказали в пресс-службе. В мэрии уточнили, что после прокладки инженерных сетей начнется строительство новой площадки «Гулливер» — «Гулливер в космосе». Также сообщается, что заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев ежедневно контролирует прогресс работ. В Челябинске в мае презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина на космическую тематику. На территории появятся паровой фонтан, фудкорт, лесной каток и многое другое. В «Гулливере» планируют построить площадки для детей. Появятся и новые аттракционы. Стоимость проекта составит 903 миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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