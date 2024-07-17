В Челябинске ремонт парка имени Гагарина начали с демонтажа малых архитектурных форм на площадке «Гулливер». Также там проходят работы по сносу построек и обновлению прогулочной зоны. О самом проекте реконструкции стало известно еще в мае, сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе мэрии областного центра.
«На площадке „Гулливер“ подрядчики сносят постройки, демонтируют малые архитектурные формы, снимают старую плитку и асфальт. Следующим этапом станет прокладка новых инженерных сетей», — рассказали в пресс-службе.
В мэрии уточнили, что после прокладки инженерных сетей начнется строительство новой площадки «Гулливер» — «Гулливер в космосе». Также сообщается, что заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев ежедневно контролирует прогресс работ.
В Челябинске в мае презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина на космическую тематику. На территории появятся паровой фонтан, фудкорт, лесной каток и многое другое. В «Гулливере» планируют построить площадки для детей. Появятся и новые аттракционы. Стоимость проекта составит 903 миллиона рублей.
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В Челябинске ремонт парка имени Гагарина начали с демонтажа малых архитектурных форм на площадке «Гулливер». Также там проходят работы по сносу построек и обновлению прогулочной зоны. О самом проекте реконструкции стало известно еще в мае, сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе мэрии областного центра. «На площадке „Гулливер“ подрядчики сносят постройки, демонтируют малые архитектурные формы, снимают старую плитку и асфальт. Следующим этапом станет прокладка новых инженерных сетей», — рассказали в пресс-службе. В мэрии уточнили, что после прокладки инженерных сетей начнется строительство новой площадки «Гулливер» — «Гулливер в космосе». Также сообщается, что заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев ежедневно контролирует прогресс работ. В Челябинске в мае презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина на космическую тематику. На территории появятся паровой фонтан, фудкорт, лесной каток и многое другое. В «Гулливере» планируют построить площадки для детей. Появятся и новые аттракционы. Стоимость проекта составит 903 миллиона рублей.