В челябинском парке Гагарина демонтируют малые архитектурные формы. Фото

18 июля 2024 в 11:13 Размер текста - 17 +

Реконструкция парка началась только в этом году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске ремонт парка имени Гагарина начали с демонтажа малых архитектурных форм на площадке «Гулливер». Также там проходят работы по сносу построек и обновлению прогулочной зоны. О самом проекте реконструкции стало известно еще в мае, сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе мэрии областного центра. «На площадке „Гулливер“ подрядчики сносят постройки, демонтируют малые архитектурные формы, снимают старую плитку и асфальт. Следующим этапом станет прокладка новых инженерных сетей», — рассказали в пресс-службе. В мэрии уточнили, что после прокладки инженерных сетей начнется строительство новой площадки «Гулливер» — «Гулливер в космосе». Также сообщается, что заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев ежедневно контролирует прогресс работ. В Челябинске в мае презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина на космическую тематику. На территории появятся паровой фонтан, фудкорт, лесной каток и многое другое. В «Гулливере» планируют построить площадки для детей. Появятся и новые аттракционы. Стоимость проекта составит 903 миллиона рублей. В парке Гагарина убирают старый асфальт telegram-канал Администрация Челябинской области Фото: На территории «Гулливера» сносят и демонтируют старые объекты telegram-канал Администрация Челябинской области Фото: Работает большегрузная техника telegram-канал Администрация Челябинской области Фото: После создания новых инженерных сетей приступят к созданию площадки «Гулливер в космосе» telegram-канал Администрация Челябинской области Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске ремонт парка имени Гагарина начали с демонтажа малых архитектурных форм на площадке «Гулливер». Также там проходят работы по сносу построек и обновлению прогулочной зоны. О самом проекте реконструкции стало известно еще в мае, сообщили URA.RU 18 июля в пресс-службе мэрии областного центра. «На площадке „Гулливер“ подрядчики сносят постройки, демонтируют малые архитектурные формы, снимают старую плитку и асфальт. Следующим этапом станет прокладка новых инженерных сетей», — рассказали в пресс-службе. В мэрии уточнили, что после прокладки инженерных сетей начнется строительство новой площадки «Гулливер» — «Гулливер в космосе». Также сообщается, что заместитель главы Челябинска Сергей Авдеев ежедневно контролирует прогресс работ. В Челябинске в мае презентовали концепцию капитального ремонта парка имени Гагарина на космическую тематику. На территории появятся паровой фонтан, фудкорт, лесной каток и многое другое. В «Гулливере» планируют построить площадки для детей. Появятся и новые аттракционы. Стоимость проекта составит 903 миллиона рублей.