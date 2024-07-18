Валя Карнавал рассказала, в кого была влюблена до Егора Крида и Саши Стоуна

Звезда TikTok Валя Карнавал рассказала, что до рэпера Егора Крида и спортсмена Саши Стоуна единственной любовью у нее был спорт, а именно — легкая атлетика. Об этом Валя Карнавал рассказала в интервью у «Леди Mail».
«Моей первой любовью была легкая атлетика, которой я занималась четыре года, и даже получила первый взрослый разряд. Этот вид спорта я люблю и по сей день», — делится Валя с «Леди Mail».
Также Валя поделилась с тем, что у нее есть цель — пробежать марафон. Но из-за плотного графика осуществить это пока невозможно. Например, 13 июля Валя Карнавал выступала на VK Fest в Москве. До этого блогер была судьей в шоу «Звезды» на НТВ.
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