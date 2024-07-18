Валя Карнавал рассказала, в кого была влюблена до Егора Крида и Саши Стоуна

Валя Карнавал призналась, что первой любовью у нее была легкая атлетика

18 июля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Валя Карнавал призналась в своей первой любви к спорту Фото: Размик Закарян © URA.RU Звезда TikTok Валя Карнавал рассказала, что до рэпера Егора Крида и спортсмена Саши Стоуна единственной любовью у нее был спорт, а именно — легкая атлетика. Об этом Валя Карнавал рассказала в интервью у «Леди Mail». «Моей первой любовью была легкая атлетика, которой я занималась четыре года, и даже получила первый взрослый разряд. Этот вид спорта я люблю и по сей день», — делится Валя с «Леди Mail». Также Валя поделилась с тем, что у нее есть цель — пробежать марафон. Но из-за плотного графика осуществить это пока невозможно. Например, 13 июля Валя Карнавал выступала на VK Fest в Москве. До этого блогер была судьей в шоу «Звезды» на НТВ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Звезда TikTok Валя Карнавал рассказала, что до рэпера Егора Крида и спортсмена Саши Стоуна единственной любовью у нее был спорт, а именно — легкая атлетика. Об этом Валя Карнавал рассказала в интервью у «Леди Mail». «Моей первой любовью была легкая атлетика, которой я занималась четыре года, и даже получила первый взрослый разряд. Этот вид спорта я люблю и по сей день», — делится Валя с «Леди Mail». Также Валя поделилась с тем, что у нее есть цель — пробежать марафон. Но из-за плотного графика осуществить это пока невозможно. Например, 13 июля Валя Карнавал выступала на VK Fest в Москве. До этого блогер была судьей в шоу «Звезды» на НТВ.