Валя Карнавал рассказала, в кого была влюблена до Егора Крида и Саши Стоуна

Валя Карнавал призналась, что первой любовью у нее была легкая атлетика
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Фестиваль "Верный Отличник". Екатеринбург, валя карнавал
Валя Карнавал призналась в своей первой любви к спорту Фото:

Звезда TikTok Валя Карнавал рассказала, что до рэпера Егора Крида и спортсмена Саши Стоуна единственной любовью у нее был спорт, а именно — легкая атлетика. Об этом Валя Карнавал рассказала в интервью у «Леди Mail».

«Моей первой любовью была легкая атлетика, которой я занималась четыре года, и даже получила первый взрослый разряд. Этот вид спорта я люблю и по сей день», — делится Валя с «Леди Mail».

Также Валя поделилась с тем, что у нее есть цель — пробежать марафон. Но из-за плотного графика осуществить это пока невозможно. Например, 13 июля Валя Карнавал выступала на VK Fest в Москве. До этого блогер была судьей в шоу «Звезды» на НТВ.

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Звезда TikTok Валя Карнавал рассказала, что до рэпера Егора Крида и спортсмена Саши Стоуна единственной любовью у нее был спорт, а именно — легкая атлетика. Об этом Валя Карнавал рассказала в интервью у «Леди Mail». «Моей первой любовью была легкая атлетика, которой я занималась четыре года, и даже получила первый взрослый разряд. Этот вид спорта я люблю и по сей день», — делится Валя с «Леди Mail». Также Валя поделилась с тем, что у нее есть цель — пробежать марафон. Но из-за плотного графика осуществить это пока невозможно. Например, 13 июля Валя Карнавал выступала на VK Fest в Москве. До этого блогер была судьей в шоу «Звезды» на НТВ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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