14 июля 2024

В ХМАО кратно выросло число лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в ХМАО увеличилась в четыре раза
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО в несколько раз выросла площадь горящих лесов
В ХМАО в несколько раз выросла площадь горящих лесов Фото:

В ХМАО за неделю возросло количество лесных пожаров. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры сообщил, что за семь минувших дней огнеборцы потушили 86 пожаров в лесах, за первую неделю июля очагов возгораний было 29. Площадь пожаров увеличилась в четыре раза: с 540 до 2180 гектаров.

«За минувшую неделю — с 8 по 15 июля, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 86 лесных пожаров на площади 2179,94 га. С 2 июля по 9 июля было ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 540,26 гектаров», — сообщил telegram-канал Депнедр ХМАО.

В настоящее время в Югре бушуют семь лесных пожаров на площади порядка 180 гектаров. Очаги возгораний расположены в Березовском, Советском, Кондинском районах. По информации Депнедр, в большинстве случаев (74%) причиной было нарушение жителями правил противопожарной безопасности. 

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе ХМАО бушует лесной пожар. Огонь распространился на площадь в 13 гектаров.

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В ХМАО за неделю возросло количество лесных пожаров. Департамент недропользования и природных ресурсов Югры сообщил, что за семь минувших дней огнеборцы потушили 86 пожаров в лесах, за первую неделю июля очагов возгораний было 29. Площадь пожаров увеличилась в четыре раза: с 540 до 2180 гектаров. «За минувшую неделю — с 8 по 15 июля, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 86 лесных пожаров на площади 2179,94 га. С 2 июля по 9 июля было ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 540,26 гектаров», — сообщил telegram-канал Депнедр ХМАО. В настоящее время в Югре бушуют семь лесных пожаров на площади порядка 180 гектаров. Очаги возгораний расположены в Березовском, Советском, Кондинском районах. По информации Депнедр, в большинстве случаев (74%) причиной было нарушение жителями правил противопожарной безопасности.  Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийском районе ХМАО бушует лесной пожар. Огонь распространился на площадь в 13 гектаров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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