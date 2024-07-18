В Финляндии рассказали о планах по открытию границы с Россией

Глава МВД Финляндии: открывать границы с Россией пока не планируется
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Финляндия откроет границу с РФ, как только ситуация с беженцами нормализуется
Финляндия откроет границу с РФ, как только ситуация с беженцами нормализуется Фото:

Финляндия не собирается открывать границу с Россией. Страна сделает это, как только ситуация между государствами стабилизируется. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.

«Вопрос открытия границы с РФ пока не актуален. Власти вновь его изучат, когда пограничные службы Финляндии сочтут ситуацию стабильной», — сообщила Мари Рантанен, ее слова цитирует финский портал Yle.

Ранее Финляндия закрыла границу с Россией. Это произошло из-за наплыва беженцев. Когда ситуация с ними нормализуется, то Хельсинки готовы заново открыть КПП на границе с РФ. При этом, согласно новому закону, люди, которые пытаются попасть в Финляндию, будут выдворены обратно.

В ФСБ отмечали, что Хельсинки сами виноваты в миграционном кризисе. Дело в том, что ранее в СМИ появилась информация, что Финляндия готова принять всех беженцев. Это и простимулировало увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, сообщает RT.

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Финляндия не собирается открывать границу с Россией. Страна сделает это, как только ситуация между государствами стабилизируется. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. «Вопрос открытия границы с РФ пока не актуален. Власти вновь его изучат, когда пограничные службы Финляндии сочтут ситуацию стабильной», — сообщила Мари Рантанен, ее слова цитирует финский портал Yle. Ранее Финляндия закрыла границу с Россией. Это произошло из-за наплыва беженцев. Когда ситуация с ними нормализуется, то Хельсинки готовы заново открыть КПП на границе с РФ. При этом, согласно новому закону, люди, которые пытаются попасть в Финляндию, будут выдворены обратно. В ФСБ отмечали, что Хельсинки сами виноваты в миграционном кризисе. Дело в том, что ранее в СМИ появилась информация, что Финляндия готова принять всех беженцев. Это и простимулировало увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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