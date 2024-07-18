В Финляндии рассказали о планах по открытию границы с Россией

Финляндия не собирается открывать границу с Россией. Страна сделает это, как только ситуация между государствами стабилизируется. Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен.
«Вопрос открытия границы с РФ пока не актуален. Власти вновь его изучат, когда пограничные службы Финляндии сочтут ситуацию стабильной», — сообщила Мари Рантанен, ее слова цитирует финский портал Yle.
Ранее Финляндия закрыла границу с Россией. Это произошло из-за наплыва беженцев. Когда ситуация с ними нормализуется, то Хельсинки готовы заново открыть КПП на границе с РФ. При этом, согласно новому закону, люди, которые пытаются попасть в Финляндию, будут выдворены обратно.
В ФСБ отмечали, что Хельсинки сами виноваты в миграционном кризисе. Дело в том, что ранее в СМИ появилась информация, что Финляндия готова принять всех беженцев. Это и простимулировало увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, сообщает RT.
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