В Финляндии поддержали закон об отказе беженцам в убежище

Парламент Финляндии поддержал закон, согласно которых беженцев, пытающихся пересечь границу и попасть в страну, будут выдворять обратно. За данную инициативу проголосовали 167 депутатов, 31 высказались против. Об этом сообщает ТАСС.
«Спикер парламента Юсси Халла-ахо объявил, что за документ [о принудительном возвращении] проголосовали 167 депутатов, 31 высказался против», — передает агентство. Соответствующий закон был внесен на рассмотрение еще в конце мая.
Многие эксперты при этом считают, что законопроект «О выдворении» нарушает права человека. Таким образом Финляндия, являясь членом ЕС, противоречит законодательству европейского объединения. В настоящий момент финское правительство активно борется с иммиграцией.
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