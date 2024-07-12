В Финляндии поддержали закон об отказе беженцам в убежище

ТАСС: парламент Финляндии проголосовал за выдворение беженцев из страны

12 июля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Парламент Финляндии поддержал законопроект о выдворении беженцев из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Парламент Финляндии поддержал закон, согласно которых беженцев, пытающихся пересечь границу и попасть в страну, будут выдворять обратно. За данную инициативу проголосовали 167 депутатов, 31 высказались против. Об этом сообщает ТАСС. «Спикер парламента Юсси Халла-ахо объявил, что за документ [о принудительном возвращении] проголосовали 167 депутатов, 31 высказался против», — передает агентство. Соответствующий закон был внесен на рассмотрение еще в конце мая. Многие эксперты при этом считают, что законопроект «О выдворении» нарушает права человека. Таким образом Финляндия, являясь членом ЕС, противоречит законодательству европейского объединения. В настоящий момент финское правительство активно борется с иммиграцией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парламент Финляндии поддержал закон, согласно которых беженцев, пытающихся пересечь границу и попасть в страну, будут выдворять обратно. За данную инициативу проголосовали 167 депутатов, 31 высказались против. Об этом сообщает ТАСС. «Спикер парламента Юсси Халла-ахо объявил, что за документ [о принудительном возвращении] проголосовали 167 депутатов, 31 высказался против», — передает агентство. Соответствующий закон был внесен на рассмотрение еще в конце мая. Многие эксперты при этом считают, что законопроект «О выдворении» нарушает права человека. Таким образом Финляндия, являясь членом ЕС, противоречит законодательству европейского объединения. В настоящий момент финское правительство активно борется с иммиграцией.