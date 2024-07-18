В МЧС раскрыли, чем террористы подожгли «Крокус»

Террористы, которые подожгли «Крокус Сити Холл», использовали бензин или смешанный с маслом бензин. Здание быстро загорелось, потому что системы пожаротушения не были предназначены для тушения поджогов. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов во время общения с журналистами.
«Когда был совершен поджог, да еще и использованием легковоспламеняющейся горючей жидкости, по нашим требованиям, для таких категорий помещений не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости», — заявил Сергей Воронов. Прямой эфир шел на сайте медиацентра «Российской газеты».
При этом Воронов заявил, что точно не знает, что именно использовали террористы для поджога «Крокуса». По его словам, вероятно, они применили бензин или смешанный с маслом бензин. На вопрос, почему в здании системы пожаротушения не были предназначены для тушения поджогов, он рассказал, что обязательные требования пожарной безопасности составлялись без учета терактов.
Инцидент в «Крокусе» произошел в конце марта. Террористы не только расстреляли людей, но и подожгли здание. Пожар быстро охватил «Крокус», крыша зрительного зала рухнула, а верхние этажи оказались полностью уничтожены. Спустя время террористом удалось уехать, их поймали около границы с Украиной.
Сейчас здание реставрируют. На его месте планируется установить мемориал, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает 360.ru.
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