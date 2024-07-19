Завод под Челябинском ищет работников на 85 тысяч в месяц без опыта работы

В Копейске (Челябинская область) требуются сборщики боеприпасов без опыта работы на зарплату от 85 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает отдел кадров завода «Пластмасс».
«Требуется сборщик специзделий. Зарплата от 85 тысяч рублей в месяц. Без предъявления требований к опыту работы, обучение на рабочем месте», — сообщается в группе предприятия в соцсетях.
Помимо зарплаты, у сборщиков специзделий идет льготный стаж, есть дополнительное медицинское страхование и дополнительный оплачиваемый отпуск. Также предприятие обещает доставку на работу служебным транспортом.
Кроме сборщиков, заводу требуется слесарь-сантехник на зарплату от 72150 до 115 тысяч рублей, экономист по труду и планированию на зарплату от 60 тысяч рублей и инструктор-кинолог, заработная плата которого стартует с 46 тысяч. Есть на предприятии и другие вакансии.
Завод «Пластмасс» входит в структуру «Ростеха». Предприятие занимается изготовлением и утилизацией взрывчатых веществ, в том числе выпускает боеприпасы.
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