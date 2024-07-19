Завод под Челябинском ищет работников на 85 тысяч в месяц без опыта работы

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Заводу требуются сборщики боеприпасов
Заводу требуются сборщики боеприпасов Фото:

В Копейске (Челябинская область) требуются сборщики боеприпасов без опыта работы на зарплату от 85 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает отдел кадров завода «Пластмасс».

«Требуется сборщик специзделий. Зарплата от 85 тысяч рублей в месяц. Без предъявления требований к опыту работы, обучение на рабочем месте», — сообщается в группе предприятия в соцсетях.

Помимо зарплаты, у сборщиков специзделий идет льготный стаж, есть дополнительное медицинское страхование и дополнительный оплачиваемый отпуск. Также предприятие обещает доставку на работу служебным транспортом.

Кроме сборщиков, заводу требуется слесарь-сантехник на зарплату от 72150 до 115 тысяч рублей, экономист по труду и планированию на зарплату от 60 тысяч рублей и инструктор-кинолог, заработная плата которого стартует с 46 тысяч. Есть на предприятии и другие вакансии.

Завод «Пластмасс» входит в структуру «Ростеха». Предприятие занимается изготовлением и утилизацией взрывчатых веществ, в том числе выпускает боеприпасы.

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В Копейске (Челябинская область) требуются сборщики боеприпасов без опыта работы на зарплату от 85 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает отдел кадров завода «Пластмасс». «Требуется сборщик специзделий. Зарплата от 85 тысяч рублей в месяц. Без предъявления требований к опыту работы, обучение на рабочем месте», — сообщается в группе предприятия в соцсетях. Помимо зарплаты, у сборщиков специзделий идет льготный стаж, есть дополнительное медицинское страхование и дополнительный оплачиваемый отпуск. Также предприятие обещает доставку на работу служебным транспортом. Кроме сборщиков, заводу требуется слесарь-сантехник на зарплату от 72150 до 115 тысяч рублей, экономист по труду и планированию на зарплату от 60 тысяч рублей и инструктор-кинолог, заработная плата которого стартует с 46 тысяч. Есть на предприятии и другие вакансии. Завод «Пластмасс» входит в структуру «Ростеха». Предприятие занимается изготовлением и утилизацией взрывчатых веществ, в том числе выпускает боеприпасы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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