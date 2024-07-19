Власти ХМАО собираются закупать поезда для запуска регулярного маршрута между городами

Электричка между Сургутом и Нижневартовском будет курсировать круглый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО купят поезд для запуска постоянного рейса между Сургутом и Нижневартовском
Власти ХМАО купят поезд для запуска постоянного рейса между Сургутом и Нижневартовском Фото:

Власти ХМАО вместе с железнодорожниками собираются покупать поезда для пригородного маршрута Сургут — Нижневартовск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры сообщил, что с 2025 года электричка будет ходить круглый год, а ее расписание изменится. 

«Мы совместно со „Свердловской пригородной компанией“ ведем работу по закупке нового подвижного состава для курсирования на направлении „Сургут — Нижневартовск“. При этом пригородный маршрут „Нижневартовск — Сургут“ с 2025 года планируется к запуску на круглогодичной основе. Также в целях удовлетворения югорчан услугами пригородного железнодорожного сообщения работаем над изменением расписания указанных поездов», — сообщил Депдорхоз и транспорта Югры.

Пригородный железнодорожный маршрут Сургут — Нижневартовск считается дачным: он курсирует с мая по октябрь. Жители населенных пунктов ХМАО пользуются этим транспортом для поездок на работу, поэтому попросили Кухарука в соцсетях запустить круглогодичную электричку и поменять время следования.

 Ранее URA.RU писало, что югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда Сургут — Нижневартовск. Пассажиры жалуются, что электричка работает только в летний период, хотя имеет спрос у жителей региона круглый год.

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Власти ХМАО вместе с железнодорожниками собираются покупать поезда для пригородного маршрута Сургут — Нижневартовск. Департамент дорожного хозяйства и транспорта Югры сообщил, что с 2025 года электричка будет ходить круглый год, а ее расписание изменится.  «Мы совместно со „Свердловской пригородной компанией“ ведем работу по закупке нового подвижного состава для курсирования на направлении „Сургут — Нижневартовск“. При этом пригородный маршрут „Нижневартовск — Сургут“ с 2025 года планируется к запуску на круглогодичной основе. Также в целях удовлетворения югорчан услугами пригородного железнодорожного сообщения работаем над изменением расписания указанных поездов», — сообщил Депдорхоз и транспорта Югры. Пригородный железнодорожный маршрут Сургут — Нижневартовск считается дачным: он курсирует с мая по октябрь. Жители населенных пунктов ХМАО пользуются этим транспортом для поездок на работу, поэтому попросили Кухарука в соцсетях запустить круглогодичную электричку и поменять время следования.  Ранее URA.RU писало, что югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда Сургут — Нижневартовск. Пассажиры жалуются, что электричка работает только в летний период, хотя имеет спрос у жителей региона круглый год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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