В ХМАО пассажиры раскритиковали РЖД за расписание движения электрички

23 апреля 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда «Сургут — Нижневартовск» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда «Сургут — Нижневартовск». В частности, пассажиры жалуются на то, что электричка работает только в летний период, хотя имеет спрос у жителей региона круглый год. Свое негодование в беседе с журналистом URA.RU выразила местная жительница Мария. «Ходили слухи, что электричка будет круглый год курсировать по маршруту „Нижневартовск — Сургут“, но в этом году ее тоже запустят только 26 мая, когда уже даже праздники пройдут. Учитывая погодные условия, автобус не надежен зимой. Этот маршрут выгоден для пассажиров — цена на электричку в два раза меньше, чем в поезда дальнего следования, поэтому и спрос есть», — рассказала вартовчанка. Кроме того, возмущения местных жителей вызвало расписание, по которому курсирует междугородний поезд. Из Нижневартовска он выезжает лишь в 15:36, следовательно, в Сургут пассажиры прибывают к вечеру, что далеко не всегда комфортно. На претензии местных жителей в окружном департаменте дорожного хозяйства ответили, что запуск круглогодичного железнодорожного маршрута запланирован с мая 2025 года. «В период до 2025 года Департаментом совместно с АО „Свердловская пригородная компания“ будут проведены мероприятия по корректировке расписания пригородного поезда „Нижневартовск — Сургут“, включающие в себя опрос пассажиров», — пояснили в окружном департаменте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда «Сургут — Нижневартовск». В частности, пассажиры жалуются на то, что электричка работает только в летний период, хотя имеет спрос у жителей региона круглый год. Свое негодование в беседе с журналистом URA.RU выразила местная жительница Мария. «Ходили слухи, что электричка будет круглый год курсировать по маршруту „Нижневартовск — Сургут“, но в этом году ее тоже запустят только 26 мая, когда уже даже праздники пройдут. Учитывая погодные условия, автобус не надежен зимой. Этот маршрут выгоден для пассажиров — цена на электричку в два раза меньше, чем в поезда дальнего следования, поэтому и спрос есть», — рассказала вартовчанка. Кроме того, возмущения местных жителей вызвало расписание, по которому курсирует междугородний поезд. Из Нижневартовска он выезжает лишь в 15:36, следовательно, в Сургут пассажиры прибывают к вечеру, что далеко не всегда комфортно. На претензии местных жителей в окружном департаменте дорожного хозяйства ответили, что запуск круглогодичного железнодорожного маршрута запланирован с мая 2025 года. «В период до 2025 года Департаментом совместно с АО „Свердловская пригородная компания“ будут проведены мероприятия по корректировке расписания пригородного поезда „Нижневартовск — Сургут“, включающие в себя опрос пассажиров», — пояснили в окружном департаменте.