В ХМАО пассажиры раскритиковали РЖД за расписание движения электрички

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Югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда «Сургут — Нижневартовск» Фото:

Югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда «Сургут — Нижневартовск». В частности, пассажиры жалуются на то, что электричка работает только в летний период, хотя имеет спрос у жителей региона круглый год. Свое негодование в беседе с журналистом URA.RU выразила местная жительница Мария.

«Ходили слухи, что электричка будет круглый год курсировать по маршруту „Нижневартовск — Сургут“, но в этом году ее тоже запустят только 26 мая, когда уже даже праздники пройдут. Учитывая погодные условия, автобус не надежен зимой. Этот маршрут выгоден для пассажиров — цена на электричку в два раза меньше, чем в поезда дальнего следования, поэтому и спрос есть», — рассказала вартовчанка.

Кроме того, возмущения местных жителей вызвало расписание, по которому курсирует междугородний поезд. Из Нижневартовска он выезжает лишь в 15:36, следовательно, в Сургут пассажиры прибывают к вечеру, что далеко не всегда комфортно.

На претензии местных жителей в окружном департаменте дорожного хозяйства ответили, что запуск круглогодичного железнодорожного маршрута запланирован с мая 2025 года. «В период до 2025 года Департаментом совместно с АО „Свердловская пригородная компания“ будут проведены мероприятия по корректировке расписания пригородного поезда „Нижневартовск — Сургут“, включающие в себя опрос пассажиров», — пояснили в окружном департаменте.

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Югорчане недовольны расписанием междугороднего поезда «Сургут — Нижневартовск». В частности, пассажиры жалуются на то, что электричка работает только в летний период, хотя имеет спрос у жителей региона круглый год. Свое негодование в беседе с журналистом URA.RU выразила местная жительница Мария. «Ходили слухи, что электричка будет круглый год курсировать по маршруту „Нижневартовск — Сургут“, но в этом году ее тоже запустят только 26 мая, когда уже даже праздники пройдут. Учитывая погодные условия, автобус не надежен зимой. Этот маршрут выгоден для пассажиров — цена на электричку в два раза меньше, чем в поезда дальнего следования, поэтому и спрос есть», — рассказала вартовчанка. Кроме того, возмущения местных жителей вызвало расписание, по которому курсирует междугородний поезд. Из Нижневартовска он выезжает лишь в 15:36, следовательно, в Сургут пассажиры прибывают к вечеру, что далеко не всегда комфортно. На претензии местных жителей в окружном департаменте дорожного хозяйства ответили, что запуск круглогодичного железнодорожного маршрута запланирован с мая 2025 года. «В период до 2025 года Департаментом совместно с АО „Свердловская пригородная компания“ будут проведены мероприятия по корректировке расписания пригородного поезда „Нижневартовск — Сургут“, включающие в себя опрос пассажиров», — пояснили в окружном департаменте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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