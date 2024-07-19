Пермячка научит всю страну фотографировать бургеры в передаче на Первом канале

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Передача будет посвящена Дню бургера
Передача будет посвящена Дню бургера Фото:

Пермский фуд-блогер Анастасия Арапова приняла участие в съемках телепередачи «Доброе утро» на «Первом канале». Она выступила экспертом в выпуске, посвященном гамбургерам. Блогер рассказала URA.RU о своем участие в съемках.

«27 июля — День гамбургера и передача была посвящена этой теме. Там я отвечала на вопросы про фотографии бургеров, есть ли они в моем блоге, насколько это фотогеничное блюдо и так далее. Шеф-повар передачи приготовил для меня полезный бургер, где вместо булочек — листья салата. Нужно было прокомментировать, почему бы я его съела, чем он отличается от других», — рассказала пермячка корреспонденту агентства.

Она добавила, что несмотря на жару, съемки проходили на территории парк-отеля, который расположен в Московской области. Все гамбургеры готовили прямо на съемочной площадке. Пермяка отметила, что давно мечтала выступить в качестве эксперта на федеральном канале. Передача с участием Анастасии выйдет в эфир 27 июля.

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Пермский фуд-блогер Анастасия Арапова приняла участие в съемках телепередачи «Доброе утро» на «Первом канале». Она выступила экспертом в выпуске, посвященном гамбургерам. Блогер рассказала URA.RU о своем участие в съемках. «27 июля — День гамбургера и передача была посвящена этой теме. Там я отвечала на вопросы про фотографии бургеров, есть ли они в моем блоге, насколько это фотогеничное блюдо и так далее. Шеф-повар передачи приготовил для меня полезный бургер, где вместо булочек — листья салата. Нужно было прокомментировать, почему бы я его съела, чем он отличается от других», — рассказала пермячка корреспонденту агентства. Она добавила, что несмотря на жару, съемки проходили на территории парк-отеля, который расположен в Московской области. Все гамбургеры готовили прямо на съемочной площадке. Пермяка отметила, что давно мечтала выступить в качестве эксперта на федеральном канале. Передача с участием Анастасии выйдет в эфир 27 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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