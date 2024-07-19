Возле парка «Притяжение» в Магнитогорске (Челябинская область) появится новый жилой район. Такая информация была озвучена в ходе открытия третьей очереди парка, на которое 19 июля приехал полпред президента Владимир Якушев, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Жилого комплекса такого уровня в городе больше нет. Уровень — „комфорт“, площадь застройки более 80 гектаров, высотность домов — до 23 этажей. Дворы домов будут без автопарковок. Это будет новый, зеленый район», — сообщает корреспондент агентства.
Площадь жилья составит более 600 тысяч квадратных метров. Район рассчитан на проживание до 20 тысяч человек. Он будет находиться на территории парка «Притяжение».
В ходе запуска третьей очереди «Притяжения» запланированы запуск светомузыкального фонтана «Стальное сердце Родины» (площадь фонтана: 3 560 м2, количество струй — 1 724, максимальная высота струи — 30 метров, а также восемь огненных струй — 8 шт.). Также откроется соединение пешеходного бульвара центральной входной группы с амфитеатром и арт-квартал (здание состоит из трех этажей общей площадью 1 320 м2. В здании планируется размещение партнеров из креативных индустрий и панорамного ресторана на три этажа) и кадровые центры ПАО «ММК».
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