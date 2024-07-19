Mash: иноагента Кашина могли объявить в розыск из-за жалобы жителя ХМАО

Журналиста Олега Кашина, который признан в России иностранным агентом, могли объявить в розыск после заявления жителя ХМАО, пишет Mash. Уточняется, что это произошло в 2023 году.
«Иноагента Олега Кашина могли объявить в розыск после заявления жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пожаловался на него в августе-сентябре 2023 года», — пишет telegram-канал. До этого МВД объявило мужчину в розыск по уголовной статье.
В публикации уточняют, что предварительно, на журналиста завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Максимальный срок по ней — семь лет.
Журналист уже несколько лет живет за пределами России. Минюст внес его в реестр иноагентов в июне 2022 года.
URA.RU направило в пресс-службу УМВД ХМАО запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!