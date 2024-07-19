Mash: иноагента Кашина могли объявить в розыск из-за жалобы жителя ХМАО

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МВД объявило журналиста в розыск
МВД объявило журналиста в розыск Фото:

Журналиста Олега Кашина, который признан в России иностранным агентом, могли объявить в розыск после заявления жителя ХМАО, пишет Mash. Уточняется, что это произошло в 2023 году.

«Иноагента Олега Кашина могли объявить в розыск после заявления жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пожаловался на него в августе-сентябре 2023 года», — пишет telegram-канал. До этого МВД объявило мужчину в розыск по уголовной статье.

В публикации уточняют, что предварительно, на журналиста завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Максимальный срок по ней — семь лет.

Журналист уже несколько лет живет за пределами России. Минюст внес его в реестр иноагентов в июне 2022 года.

URA.RU направило в пресс-службу УМВД ХМАО запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

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Журналиста Олега Кашина, который признан в России иностранным агентом, могли объявить в розыск после заявления жителя ХМАО, пишет Mash. Уточняется, что это произошло в 2023 году. «Иноагента Олега Кашина могли объявить в розыск после заявления жителя Ханты-Мансийского автономного округа, который пожаловался на него в августе-сентябре 2023 года», — пишет telegram-канал. До этого МВД объявило мужчину в розыск по уголовной статье. В публикации уточняют, что предварительно, на журналиста завели дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Максимальный срок по ней — семь лет. Журналист уже несколько лет живет за пределами России. Минюст внес его в реестр иноагентов в июне 2022 года. URA.RU направило в пресс-службу УМВД ХМАО запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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