Блинкен восхитился российским ОПК

19 июля 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Блинкен сообщил, что ОПК России становится сильнее во время санкций Запада Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) становится все сильнее, несмотря на ужесточение санкций Запада. Об этом сообщил госссекретарь США Энтони Блинкен. «Смотрите, мы систематически вводили санкции против России еще до СВО. <…> Но что мы получили в итоге. Сейчас эти санкции нам обходятся дорого, а экономика и оборонный комплекс России становится сильнее и сильнее», — отметил Блинкен на Форуме по безопасности в Аспене. Трансляция проходит на Youtube-канале департамента США. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Валерием Пикалевым, новым руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС), чтобы обсудить ускорение поставок необходимой продукции для стратегических секторов экономики, включая оборонный комплекс. На установочной встрече Путин отметил, что ФТС успешно выполняет свои задачи, упомянув значительное увеличение налоговых сборов и платежей. По его словам, за первое полугодие текущего года сумма сборов превысила прошлогодние показатели почти на 500 миллиардов рублей. Глава РФ также подчеркнул рост результативности таможенного контроля и увеличение его автоматизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) становится все сильнее, несмотря на ужесточение санкций Запада. Об этом сообщил госссекретарь США Энтони Блинкен. «Смотрите, мы систематически вводили санкции против России еще до СВО. <…> Но что мы получили в итоге. Сейчас эти санкции нам обходятся дорого, а экономика и оборонный комплекс России становится сильнее и сильнее», — отметил Блинкен на Форуме по безопасности в Аспене. Трансляция проходит на Youtube-канале департамента США. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с Валерием Пикалевым, новым руководителем Федеральной таможенной службы (ФТС), чтобы обсудить ускорение поставок необходимой продукции для стратегических секторов экономики, включая оборонный комплекс. На установочной встрече Путин отметил, что ФТС успешно выполняет свои задачи, упомянув значительное увеличение налоговых сборов и платежей. По его словам, за первое полугодие текущего года сумма сборов превысила прошлогодние показатели почти на 500 миллиардов рублей. Глава РФ также подчеркнул рост результативности таможенного контроля и увеличение его автоматизации.