Путин перестраивает цепочку импорта для оборонки

Президент Владимир Путин ускоряет поставки зарубежной продукции для стратегических, критически важных отраслей экономики, в том числе оборонного комплекса. Для этого он провел установочную встречу с новым главой Федеральной таможенной службы Валерием Пикалевым, объяснил URA.RU советник президента РФ по политическим вопросам в 1991-1993 годах, политолог Сергей Станкевич.
«ФТС задание выполняет. За первое полугодие почти на 500 миллиардов [рублей] больше перечислено налоговых сборов и платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Растет результативность таможенного контроля, увеличивается автоматизация, повышается пропускная способность, в том числе за счёт внедрения цифровых технологий», — отметил глава государства в начале разговора.
В свою очередь Пикалев озвучил конкретные результаты. «Собранные доходы составили 3 триллиона 361 миллиард рублей. Одновременно повысилась результативность таможенного контроля, и в рамках системы управления рисками довзыскано 11 миллиардов рублей. Контроль после выпуска товаров обеспечил поступления в размере почти 25 миллиардов рублей», — доложил он.
По словам главы ведомства, цифровая трансформация в работе таможенной службы обеспечила возможность ускоренного пропуска важных для экономики товаров, а также продукции для военно-промышленного комплекса. «Значительная часть внутренних таможенных процессов уже переведена в цифровой формат, большинство деклараций подается в электронном виде, активно применяются технологии их авторегистрации и автовыпуска. Порядка 90 процентов от общего числа деклараций выпускается в течение четырех часов, — отметил Пикалев. — Мы организовали незамедлительное оформление товаров для предприятий ВПК и Минобороны».
Для Пикалева, который был назначен на пост директора ФСТ в мае этого года, встреча с Путиным стала установочной, пояснил URA.RU советник президента РФ по политическим вопросам в 1991-1993 годах, политолог Сергей Станкевич. «За это время Пикалев смог познакомиться с подчиненными, вникнуть в процессы, понять, что делалось до него. Президент наверняка поставил задачи: что требуется изменить», — пояснил Станкевич.
И здесь серьезную роль играют санкции, в которых живет Россия. Это осложняет поставку в страну важнейших компонентов и оборудования для промышленности. «В обычных условиях у ФТС две задачи: фискальная (казну надо пополнять) и стимулирующая (льготные тарифы для критически важных видов продукции). В сегодняшних условиях вторая задача приоритетная, а это — тесное взаимодействие с правительством, в частности, с Минобороны. России необходимо сегодня разного рода оборудование для оборонной промышленности, нефтегазового комплекса и других отраслей», — пояснил Станкевич.
По словам политолога, для Путина важно, чтобы работа таможенной службы была выстроена таким образом, чтобы критически значимое оборудование поступало в Россию без задержек при досмотре, и чтобы была возможность вырабатывать какие-то льготные режимы для поставки такого оборудования. «Работы здесь действительно много, потому что и таможенникам приходится перестраиваться с финансовых расчетов в долларах на юани. Для Пикалева и его службы есть необходимость в долгосрочной адаптации к реальным вызовам нынешнего времени [санкции, экономическая война и политическая конфронтация с Западом]. И есть задачи, которые президент поставил перед ФТС», — заключил политолог.
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