19 июля 2024

США охватила вспышка смертельного заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вспышка заболевания охватила 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе
Вспышка заболевания охватила 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе Фото:

В США объявили вспышку листериоза — инфекционного заболевания, передающегося через пищу. Оно может быть смертельным для новорожденных и нерожденных детей, людей с ослабленной иммунной системой и пожилых. По данным местного Центра по контролю за заболеваниями, двое заболевших погибли, еще 28 госпитализированы.

«На карте показано, где проживали 28 человек, пострадавших от вспышки листериоза, еще двое погибли», — следует из данных подразделения министерства здравоохранения США. Отмечается, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано восемь пострадавших от инфекции. Вспышка охватила не менее 12 штатов в западной части США.

В марте Россельхознадзор обнаружил бактерию-возбудитель листериоза в Пермском крае. По данным ведомства, 152 килограмма зараженной рыбы было отправлено производителем в продуктовую сеть.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В США объявили вспышку листериоза — инфекционного заболевания, передающегося через пищу. Оно может быть смертельным для новорожденных и нерожденных детей, людей с ослабленной иммунной системой и пожилых. По данным местного Центра по контролю за заболеваниями, двое заболевших погибли, еще 28 госпитализированы. «На карте показано, где проживали 28 человек, пострадавших от вспышки листериоза, еще двое погибли», — следует из данных подразделения министерства здравоохранения США. Отмечается, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано восемь пострадавших от инфекции. Вспышка охватила не менее 12 штатов в западной части США. В марте Россельхознадзор обнаружил бактерию-возбудитель листериоза в Пермском крае. По данным ведомства, 152 килограмма зараженной рыбы было отправлено производителем в продуктовую сеть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...