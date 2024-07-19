США охватила вспышка смертельного заболевания

В США объявили вспышку листериоза — инфекционного заболевания, передающегося через пищу. Оно может быть смертельным для новорожденных и нерожденных детей, людей с ослабленной иммунной системой и пожилых. По данным местного Центра по контролю за заболеваниями, двое заболевших погибли, еще 28 госпитализированы.
«На карте показано, где проживали 28 человек, пострадавших от вспышки листериоза, еще двое погибли», — следует из данных подразделения министерства здравоохранения США. Отмечается, что наибольшее количество заболевших зарегистрировано в штате Нью-Йорк. Там зафиксировано восемь пострадавших от инфекции. Вспышка охватила не менее 12 штатов в западной части США.
В марте Россельхознадзор обнаружил бактерию-возбудитель листериоза в Пермском крае. По данным ведомства, 152 килограмма зараженной рыбы было отправлено производителем в продуктовую сеть.
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