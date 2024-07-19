19 июля 2024

Металлурги стали более востребованы в Пермском крае

HeadHanter: в Прикамье число вакансий в металлургической отрасли выросло на 36%
© Служба новостей «URA.RU»
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В большинстве случаев сотрудников ждут на полный рабочий день Фото:

На территории Прикамья число вакансий в металлургической отрасли выросло на 36% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Об этом URA.RU сообщили специалисты компании HeadHanter, которые проанализировали рынок.

«В Пермском крае в первом полугодии 2024 года компаниями из отрасли „Металлургия, металлообработка“ открыто свыше 3,3 тысячи вакансий, что на 36% больше, чем в том же периоде прошлого года. Больше всего работодатели нуждаются в слесарях (9% от всех вакансий, открытых металлургическими компаниями), в разнорабочих и токарях (по 8%), в инженерах-конструкторах (5%)», — пояснили собеседники агентства.

В среднем специалисты отрасли получают от 57 тысяч до 155 тысяч рублей. Доля вакансий для соискателей без опыта в металлургической отрасли выросла в этом году выросла с 13% до 20%. В 62% предложений о работе требуются сотрудники с опытом от года до трех лет, в 17% — от трех до шести лет. В основном сотрудников ждут на полный день (62% вакансий), еще в 32% — на вахту, 5% — на сменный график.

Ранее пермякам раскрыли профессию, где можно получать зарплату в 170 тысяч рублей. С полезными советами по поиску высокооплачиваемой работы можно ознакомиться в нашем материале.

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На территории Прикамья число вакансий в металлургической отрасли выросло на 36% с начала текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Об этом URA.RU сообщили специалисты компании HeadHanter, которые проанализировали рынок. «В Пермском крае в первом полугодии 2024 года компаниями из отрасли „Металлургия, металлообработка“ открыто свыше 3,3 тысячи вакансий, что на 36% больше, чем в том же периоде прошлого года. Больше всего работодатели нуждаются в слесарях (9% от всех вакансий, открытых металлургическими компаниями), в разнорабочих и токарях (по 8%), в инженерах-конструкторах (5%)», — пояснили собеседники агентства. В среднем специалисты отрасли получают от 57 тысяч до 155 тысяч рублей. Доля вакансий для соискателей без опыта в металлургической отрасли выросла в этом году выросла с 13% до 20%. В 62% предложений о работе требуются сотрудники с опытом от года до трех лет, в 17% — от трех до шести лет. В основном сотрудников ждут на полный день (62% вакансий), еще в 32% — на вахту, 5% — на сменный график. Ранее пермякам раскрыли профессию, где можно получать зарплату в 170 тысяч рублей. С полезными советами по поиску высокооплачиваемой работы можно ознакомиться в нашем материале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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