Путин нашел важного международного союзника для борьбы с террористами

Талибы (движение «Талибан» признано ООН террористическим, находится под санкциями) стали союзниками России в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.
«Талибы, безусловно, наши союзники в борьбе с терроризмом. Они пытаются выкорчевать терподполье», — подчеркнул российский дипломат в беседе с ТАСС. По его словам, талибы активно противостоят ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и переносят задержанных членов группировки в тюрьму «Пули-Чархи», расположенную в пригороде Кабула.
Ранее в России начали процедуры по исключению движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. По словам специального представителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, после ее завершения страна готова поддержать присоединение Афганистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РАПСИ.
*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим
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