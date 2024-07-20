Путин нашел важного международного союзника для борьбы с террористами

Посол Жирнов: союзниками России в борьбе с терроризмом стали талибы*
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Санкт-Петербургский экономический форум 2024. Сбор гостей на пленарную сессию ПМЭФ 2024. Санкт-Петербург , талибы
В России были начаты процедуры по исключению талибов из списка запрещенных организаций Фото:

Талибы (движение «Талибан» признано ООН террористическим, находится под санкциями) стали союзниками России в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Талибы, безусловно, наши союзники в борьбе с терроризмом. Они пытаются выкорчевать терподполье», — подчеркнул российский дипломат в беседе с ТАСС. По его словам, талибы активно противостоят ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и переносят задержанных членов группировки в тюрьму «Пули-Чархи», расположенную в пригороде Кабула.

Ранее в России начали процедуры по исключению движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. По словам специального представителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, после ее завершения страна готова поддержать присоединение Афганистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РАПСИ.

*Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим

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Талибы (движение «Талибан» признано ООН террористическим, находится под санкциями) стали союзниками России в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов. «Талибы, безусловно, наши союзники в борьбе с терроризмом. Они пытаются выкорчевать терподполье», — подчеркнул российский дипломат в беседе с ТАСС. По его словам, талибы активно противостоят ИГИЛ (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) и переносят задержанных членов группировки в тюрьму «Пули-Чархи», расположенную в пригороде Кабула. Ранее в России начали процедуры по исключению движения «Талибан» из списка запрещенных организаций. По словам специального представителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова, после ее завершения страна готова поддержать присоединение Афганистана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РАПСИ. *Движение «Талибан» находится под санкциями ООН и признано террористическим
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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