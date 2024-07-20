Старовойт сообщил о сроках начала строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Старовойт: ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнут строить в 2024 году

20 июля 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Пока в России нет высокоскоростных железных дорог Фото: Сергей Русанов Высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга начнут строить уже в нынешнем году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», — сообщил Старовойт на встрече с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Ранее в правительстве РФ состоялось первое после подписания концессионного соглашения о строительстве магистрали совещание. Дорогу планируют открыть для движения в 2028 году. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Трасса Москва — Санкт-Петербург станет первой высокоскоростной магистралью в России. Она будет представлять собой двухпутную железнодорожную линию для поездов, способных развивать скорость от 200 до 400 километров в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга начнут строить уже в нынешнем году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», — сообщил Старовойт на встрече с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Ранее в правительстве РФ состоялось первое после подписания концессионного соглашения о строительстве магистрали совещание. Дорогу планируют открыть для движения в 2028 году. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Трасса Москва — Санкт-Петербург станет первой высокоскоростной магистралью в России. Она будет представлять собой двухпутную железнодорожную линию для поездов, способных развивать скорость от 200 до 400 километров в час.