Старовойт сообщил о сроках начала строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом

Старовойт: ВСМ Москва — Санкт-Петербург начнут строить в 2024 году
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Открытие мурала памяти погибшего в СВО офицера ОМОН Дениса Николаевича Соколова, ул.Транспортная 19. Пермь, сортировка, железная дорога, трансиб
Пока в России нет высокоскоростных железных дорог Фото:

Высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга начнут строить уже в нынешнем году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», — сообщил Старовойт на встрече с журналистами. Его слова передает РИА Новости.

Ранее в правительстве РФ состоялось первое после подписания концессионного соглашения о строительстве магистрали совещание. Дорогу планируют открыть для движения в 2028 году. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут.

Трасса Москва — Санкт-Петербург станет первой высокоскоростной магистралью в России. Она будет представлять собой двухпутную железнодорожную линию для поездов, способных развивать скорость от 200 до 400 километров в час.

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Высокоскоростную магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга начнут строить уже в нынешнем году. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Строительство должно начаться, по крайней мере, подготовительные работы, уже в этом году», — сообщил Старовойт на встрече с журналистами. Его слова передает РИА Новости. Ранее в правительстве РФ состоялось первое после подписания концессионного соглашения о строительстве магистрали совещание. Дорогу планируют открыть для движения в 2028 году. Время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут. Трасса Москва — Санкт-Петербург станет первой высокоскоростной магистралью в России. Она будет представлять собой двухпутную железнодорожную линию для поездов, способных развивать скорость от 200 до 400 километров в час.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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