Лучший российский форвард последних лет продолжит карьеру в Европе

Российский футболист Федор Чалов, побивший рекорд по забитым мячам в последних двух сезонах, перейдет из ЦСКА в греческий клуб ПАОК. Ожидается, что в ближайшие дни отечественный клуб получит письмо о сделке по приобретению игрока.
«Чалов переходит в ПАОК... С 26-летним игроком сборной Руси договорились, в ближайшие дни ЦСКА получит письмо об активации выкупа и Чалов вылетит в Салоники на медосмотр», — рассказал журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что официальное представление российского форварда в новом клубе должно произойти в ближайшие дни.
По данным журналиста, выкуп российского бомбардира обойдется ПАОК в 3 млн евро (3,26 млн долларов США). Зарплата форварда в новом клубе оценивается в 1,3 млн евро за сезон (1,41 млн долларов США).
Ранее появились сообщения о возможном трансфере Чалова в европейские клубы. Сербский футболист Милош Красич предполагал, что российского игрока ждет карьера в итальянском "Ювентусе", передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.