20 июля 2024

Лучший российский форвард последних лет продолжит карьеру в Европе

Экс-нападающий ЦСКА Федор Чалов перейдет в греческий клуб ПАОК
© Служба новостей «URA.RU»
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За последние два сезона Чалов забил 40 мячей, что является лучшим показателем среди российских нападающих
За последние два сезона Чалов забил 40 мячей, что является лучшим показателем среди российских нападающих Фото:

Российский футболист Федор Чалов, побивший рекорд по забитым мячам в последних двух сезонах, перейдет из ЦСКА в греческий клуб ПАОК. Ожидается, что в ближайшие дни отечественный клуб получит письмо о сделке по приобретению игрока.

«Чалов переходит в ПАОК... С 26-летним игроком сборной Руси договорились, в ближайшие дни ЦСКА получит письмо об активации выкупа и Чалов вылетит в Салоники на медосмотр», — рассказал журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что официальное представление российского форварда в новом клубе должно произойти в ближайшие дни.

По данным журналиста, выкуп российского бомбардира обойдется ПАОК в 3 млн евро (3,26 млн долларов США). Зарплата форварда в новом клубе оценивается в 1,3 млн евро за сезон (1,41 млн долларов США).

Ранее появились сообщения о возможном трансфере Чалова в европейские клубы. Сербский футболист Милош Красич предполагал, что российского игрока ждет карьера в итальянском "Ювентусе", передает RT.

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Российский футболист Федор Чалов, побивший рекорд по забитым мячам в последних двух сезонах, перейдет из ЦСКА в греческий клуб ПАОК. Ожидается, что в ближайшие дни отечественный клуб получит письмо о сделке по приобретению игрока. «Чалов переходит в ПАОК... С 26-летним игроком сборной Руси договорились, в ближайшие дни ЦСКА получит письмо об активации выкупа и Чалов вылетит в Салоники на медосмотр», — рассказал журналист Иван Карпов в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что официальное представление российского форварда в новом клубе должно произойти в ближайшие дни. По данным журналиста, выкуп российского бомбардира обойдется ПАОК в 3 млн евро (3,26 млн долларов США). Зарплата форварда в новом клубе оценивается в 1,3 млн евро за сезон (1,41 млн долларов США). Ранее появились сообщения о возможном трансфере Чалова в европейские клубы. Сербский футболист Милош Красич предполагал, что российского игрока ждет карьера в итальянском "Ювентусе", передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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