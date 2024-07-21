Совершивший теракт под Рязанью хотел получить от Украины 15 тысяч долларов

Признавшийся в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики раскаялся в содеянном. По его словам за совершение теракта он должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов», — заявил представитель правоохранительных органов ТАСС. Он также сообщил, что в ходе следственных действий Сидики признал вину и раскаялся.
Теракт произошел 11 ноября 2023 года. Сидики был задержан и обвинен по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, он совершил подрыв грузового состава, минуя поезда с российскими военнослужащими. До ареста Сидики работал в Рязани сантехником-электриком.
Инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц, сообщали в Московской железной дороге (МЖД). После ЧП в Рязани в городе объявили план «Перехват».
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