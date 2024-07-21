Совершивший теракт под Рязанью хотел получить от Украины 15 тысяч долларов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В 2023 году в Рязанской области произошел теракт на железнодорожном полотне
В 2023 году в Рязанской области произошел теракт на железнодорожном полотне Фото:

Признавшийся в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики раскаялся в содеянном. По его словам за совершение теракта он должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов», — заявил представитель правоохранительных органов ТАСС. Он также сообщил, что в ходе следственных действий Сидики признал вину и раскаялся. 

Теракт произошел 11 ноября 2023 года. Сидики был задержан и обвинен по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, он совершил подрыв грузового состава, минуя поезда с российскими военнослужащими. До ареста Сидики работал в Рязани сантехником-электриком.

Инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц, сообщали в Московской железной дороге (МЖД). После ЧП в Рязани в городе объявили план «Перехват».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Признавшийся в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году гражданин России и Италии Руслан Сидики раскаялся в содеянном. По его словам за совершение теракта он должен был получить от спецслужб Украины 15 тысяч долларов. Об этом сообщили в правоохранительных органах. «За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему 15 тысяч долларов», — заявил представитель правоохранительных органов ТАСС. Он также сообщил, что в ходе следственных действий Сидики признал вину и раскаялся.  Теракт произошел 11 ноября 2023 года. Сидики был задержан и обвинен по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт). По данным следствия, он совершил подрыв грузового состава, минуя поезда с российскими военнослужащими. До ареста Сидики работал в Рязани сантехником-электриком. Инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц, сообщали в Московской железной дороге (МЖД). После ЧП в Рязани в городе объявили план «Перехват».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...