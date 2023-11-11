СК возбудил дело по статье о теракте после схода вагонов в Рязанской области

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СК завел дело после схода вагонов грузового поезда 11 ноября Фото:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода вагонов в Рязанской области по статье о теракте. Информацию сообщили в ведомстве.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. „а“ ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщили в ведомстве.

11 ноября 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов 11 ноября. Пострадавших нет. На месте происшествия нашли следы взрывчатки. Следствие полагает, что было подорвано взрывное устройство.

Инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц, сообщали в Московской железной дороге (МЖД). После ЧП в Рязани городе объявили план «Перехват».

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после схода вагонов в Рязанской области по статье о теракте. Информацию сообщили в ведомстве. «Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. „а“, „в“ ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), п. „а“ ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)», — сообщили в ведомстве. 11 ноября 19 вагонов грузового поезда в Рязанской области сошли с рельсов 11 ноября. Пострадавших нет. На месте происшествия нашли следы взрывчатки. Следствие полагает, что было подорвано взрывное устройство. Инцидент произошел из-за вмешательства посторонних лиц, сообщали в Московской железной дороге (МЖД). После ЧП в Рязани городе объявили план «Перехват».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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