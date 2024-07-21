День Казанской иконы Божией Матери: что ни в коем случае нельзя делать 21 июля

День явления Казанской иконы Божией Матери представляет собой важный религиозный праздник, который отмечают каждый год 21 июля. Для многих этот праздник имеет особое значение, поскольку с ним связано много обычаев. История праздника, его запреты, традиции и приметы — в материале URA.RU.
История и значение праздника
Согласно преданию, икона нашлась летом 1579 года в городе Казани после пожара. По легенде, Дева Мария несколько раз приходила во сне к девятилетней девочке Матроне и указывала на место, где была спрятана икона, пишет
Икона стала символом победы над внешними и внутренними врагами. Она считается покровительницей всего русского народа. В частности, копия этой иконы сопровождала русскую армию во время освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Также Казанская икона считается защитницей от иноземных захватчиков, что подтверждается ее ролью в Отечественной войне 1812 года.
В день празднования Казанской иконы Божией Матери верующие совершают молебны и благодарственные службы. Икона выставляется для поклонения, а верующие просят у нее заступничества и помощи в своих нуждах.
Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери 21 июля
- Посещение храма:
- Молитва в церкви. Посещение храма является центральным элементом празднования. Верующие приходят, чтобы помолиться перед святым образом, поставить свечи и попросить Божью Матерь о защите и поддержке.
- Участие в литургии. В этот день в православных храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные Казанской иконе, где каждый может принять участие в общей молитве.
- Молитва дома:
- Домашний молебен. Для тех, кто не может посетить храм, важно уделить время молитве у себя дома перед иконой Казанской Божией Матери.
- Семейная традиция. Совместная молитва с членами семьи укрепляет духовные связи и помогает передать веру и традиции следующим поколениям.
- Помощь нуждающимся:
- Дела милосердия. День Казанской иконы — это время, когда особое внимание уделяется помощи ближнему. Посещение больных, помощь одиноким и нуждающимся — все это выражает христианскую любовь и сострадание.
- Благотворительность. Многие верующие в этот день делают пожертвования в храмы или благотворительные фонды, поддерживая тем самым дела милосердия.
- Праздничный обед:
- Семейное застолье. Традиционный праздничный обед соединяет семью и дает возможность обсудить значение праздника, его историю и уроки, которые он несет.
- Традиционные блюда. Приготовление особых блюд и угощений добавляет тепла и радости праздничному столу.
- Приглашение гостей:
- Расширение круга общения. Приглашение друзей и родственников для совместного празднования помогает укрепить дружеские и родственные связи.
- Обмен опытом и традициями. Поделитесь с гостями своими мыслями о значении праздника и привлеките их к семейным традициям.
- Заключение браков:
- Свадьбы 21 июля. Венчание в День Казанской иконы Божией Матери считается благоприятным для начала семейной жизни.
- Значение для молодоженов. Этот день выбирают для свадьбы, чтобы в будущем семейная жизнь была под защитой Божьей Матери.
Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери 21 июля
- Тяжелая физическая работа:
- Отдых от труда. Верующие воздерживаются от тяжелого физического труда, чтобы уделить больше времени молитве и размышлениям о духовной жизни.
- Внимание к духовным практикам. Освободившееся время рекомендуется посвятить чтению религиозных текстов, посещению храма или семейным религиозным обрядам.
- Ссоры и негативные эмоции:
- Избегание конфликтов. В этот день стоит стремиться к внутреннему спокойствию, избегая ссор и негативных эмоций.
- Поддержание гармонии. Поддерживайте позитивный настрой, окружайте себя положительными мыслями и действиями, чтобы укрепить свою духовность.
- Уборка и стирка:
- Временный отказ от уборки. В День Казанской иконы Божией Матери предпочтительно воздержаться от большой уборки и стирки, чтобы не отвлекаться на мирские заботы.
- Приоритет духовным делам. Отложите бытовые задачи на другой день и посвятите время молитве, размышлениям о жизни и общению с близкими.
Приметы на погоду
В народе верили, что погода в первой половине дня 21 июля покажет, каким будет начало августа, а вторая половина дня расскажет о погоде на конец лета. Осадки без ветра в этот день — к ненастью. Дерущиеся воробьи или агрессивные пчелы — к жаре и засухе, утренний туман — к теплой погоде, дождь — к урожаю в следующем году, яркое солнце — к солнечной зиме, сухая погода — к скудному урожаю.
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