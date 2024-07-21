День Казанской иконы Божией Матери: что ни в коем случае нельзя делать 21 июля

В России 21 июля отмечают День Казанской иконы Божией Матери

21 июля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Каждый год 21 июля верующие празднуют День Казанской иконы Божией Матери Фото: Владимир Жабриков © URA.RU День явления Казанской иконы Божией Матери представляет собой важный религиозный праздник, который отмечают каждый год 21 июля. Для многих этот праздник имеет особое значение, поскольку с ним связано много обычаев. История праздника, его запреты, традиции и приметы — в материале URA.RU. История и значение праздника Согласно преданию, икона нашлась летом 1579 года в городе Казани после пожара. По легенде, Дева Мария несколько раз приходила во сне к девятилетней девочке Матроне и указывала на место, где была спрятана икона, пишет Life.ru . Образ был найден в земле на месте разрушенного дома. Вскоре после этого в Казани был построен первый храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Икона стала символом победы над внешними и внутренними врагами. Она считается покровительницей всего русского народа. В частности, копия этой иконы сопровождала русскую армию во время освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Также Казанская икона считается защитницей от иноземных захватчиков, что подтверждается ее ролью в Отечественной войне 1812 года. В день празднования Казанской иконы Божией Матери верующие совершают молебны и благодарственные службы. Икона выставляется для поклонения, а верующие просят у нее заступничества и помощи в своих нуждах. По преданию, икону в 1579 году нашла девочка Матрона на месте разрушенного дома в Казани Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Что можно делать в День Казанской иконы Божией Матери 21 июля Посещение храма: Молитва в церкви. Посещение храма является центральным элементом празднования. Верующие приходят, чтобы помолиться перед святым образом, поставить свечи и попросить Божью Матерь о защите и поддержке. Участие в литургии. В этот день в православных храмах совершаются торжественные богослужения, посвященные Казанской иконе, где каждый может принять участие в общей молитве. Молитва дома: Домашний молебен. Для тех, кто не может посетить храм, важно уделить время молитве у себя дома перед иконой Казанской Божией Матери. Семейная традиция. Совместная молитва с членами семьи укрепляет духовные связи и помогает передать веру и традиции следующим поколениям. Помощь нуждающимся: Дела милосердия. День Казанской иконы — это время, когда особое внимание уделяется помощи ближнему. Посещение больных, помощь одиноким и нуждающимся — все это выражает христианскую любовь и сострадание. Благотворительность. Многие верующие в этот день делают пожертвования в храмы или благотворительные фонды, поддерживая тем самым дела милосердия. Праздничный обед: Семейное застолье. Традиционный праздничный обед соединяет семью и дает возможность обсудить значение праздника, его историю и уроки, которые он несет. Традиционные блюда. Приготовление особых блюд и угощений добавляет тепла и радости праздничному столу. Приглашение гостей: Расширение круга общения. Приглашение друзей и родственников для совместного празднования помогает укрепить дружеские и родственные связи. Обмен опытом и традициями. Поделитесь с гостями своими мыслями о значении праздника и привлеките их к семейным традициям. Заключение браков: Свадьбы 21 июля. Венчание в День Казанской иконы Божией Матери считается благоприятным для начала семейной жизни. Значение для молодоженов. Этот день выбирают для свадьбы, чтобы в будущем семейная жизнь была под защитой Божьей Матери. Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери 21 июля Тяжелая физическая работа: Отдых от труда. Верующие воздерживаются от тяжелого физического труда, чтобы уделить больше времени молитве и размышлениям о духовной жизни. Внимание к духовным практикам. Освободившееся время рекомендуется посвятить чтению религиозных текстов, посещению храма или семейным религиозным обрядам. Ссоры и негативные эмоции: Избегание конфликтов. В этот день стоит стремиться к внутреннему спокойствию, избегая ссор и негативных эмоций. Поддержание гармонии. Поддерживайте позитивный настрой, окружайте себя положительными мыслями и действиями, чтобы укрепить свою духовность. Уборка и стирка: Временный отказ от уборки. В День Казанской иконы Божией Матери предпочтительно воздержаться от большой уборки и стирки, чтобы не отвлекаться на мирские заботы. Приоритет духовным делам. Отложите бытовые задачи на другой день и посвятите время молитве, размышлениям о жизни и общению с близкими. В День Казанской иконы Божией Матери нельзя убираться, стирать, ссориться и испытывать негативные эмоции Фото: Анна Майорова © URA.RU Приметы на погоду В народе верили, что погода в первой половине дня 21 июля покажет, каким будет начало августа, а вторая половина дня расскажет о погоде на конец лета. Осадки без ветра в этот день — к ненастью. Дерущиеся воробьи или агрессивные пчелы — к жаре и засухе, утренний туман — к теплой погоде, дождь — к урожаю в следующем году, яркое солнце — к солнечной зиме, сухая погода — к скудному урожаю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

День явления Казанской иконы Божией Матери представляет собой важный религиозный праздник, который отмечают каждый год 21 июля. Для многих этот праздник имеет особое значение, поскольку с ним связано много обычаев. История праздника, его запреты, традиции и приметы — в материале URA.RU. Согласно преданию, икона нашлась летом 1579 года в городе Казани после пожара. По легенде, Дева Мария несколько раз приходила во сне к девятилетней девочке Матроне и указывала на место, где была спрятана икона, пишет Life.ru. Образ был найден в земле на месте разрушенного дома. Вскоре после этого в Казани был построен первый храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Икона стала символом победы над внешними и внутренними врагами. Она считается покровительницей всего русского народа. В частности, копия этой иконы сопровождала русскую армию во время освобождения Москвы от польских захватчиков в 1612 году. Также Казанская икона считается защитницей от иноземных захватчиков, что подтверждается ее ролью в Отечественной войне 1812 года. В день празднования Казанской иконы Божией Матери верующие совершают молебны и благодарственные службы. Икона выставляется для поклонения, а верующие просят у нее заступничества и помощи в своих нуждах. В народе верили, что погода в первой половине дня 21 июля покажет, каким будет начало августа, а вторая половина дня расскажет о погоде на конец лета. Осадки без ветра в этот день — к ненастью. Дерущиеся воробьи или агрессивные пчелы — к жаре и засухе, утренний туман — к теплой погоде, дождь — к урожаю в следующем году, яркое солнце — к солнечной зиме, сухая погода — к скудному урожаю.