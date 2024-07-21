21 июля 2024

Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Захарова: снявшийся с выборов в США Байден не уточнил, куда именно выходит
© Служба новостей «URA.RU»
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова считает, что нужно начать расследование против американских СМИ, которые скрывали ментальное состояние Байдена Фото:
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Байден вышел из президентской гонки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление Джозефа Байдена о выходе из президентской гонки. Президент США ранее объявил о своем намерении не бороться за переизбрание.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, следующим шагом должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о ментальном состоянии Байдена.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление Джозефа Байдена о выходе из президентской гонки. Президент США ранее объявил о своем намерении не бороться за переизбрание. «Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, следующим шагом должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о ментальном состоянии Байдена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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