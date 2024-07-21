Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Захарова считает, что нужно начать расследование против американских СМИ, которые скрывали ментальное состояние Байдена
новость из сюжетаБайден вышел из президентской гонки
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление Джозефа Байдена о выходе из президентской гонки. Президент США ранее объявил о своем намерении не бороться за переизбрание.
«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, следующим шагом должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о ментальном состоянии Байдена.
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