Захарова прокомментировала выход Байдена из президентской гонки

Захарова: снявшийся с выборов в США Байден не уточнил, куда именно выходит

Захарова считает, что нужно начать расследование против американских СМИ, которые скрывали ментальное состояние Байдена Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Байден вышел из президентской гонки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на заявление Джозефа Байдена о выходе из президентской гонки. Президент США ранее объявил о своем намерении не бороться за переизбрание.

«Джозеф Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно», — написала Захарова в своем telegram-канале. По ее словам, следующим шагом должно быть расследование сговора американских СМИ и политических кругов, которые скрывали истинное положение дел о ментальном состоянии Байдена.