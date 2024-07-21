Байден заявил, что выходит из президентской гонки

Президент США Джо Байден покидает президентскую гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Об этом политик рассказал в соцсети.
«Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — сообщил Байден в соцсети Х.
Ранее Байден говорил о готовности продолжить участие в президентской гонке, несмотря на падение рейтинга. Однопартийцы кандидата на пост президента США пытались отговорить его от продолжения избирательной компании, передает RT.
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