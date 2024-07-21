21 июля 2024

Байден заявил, что выходит из президентской гонки

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Байден решил не бороться за переизбрание на пост главы государства
Байден решил не бороться за переизбрание на пост главы государства Фото:
новость из сюжета
Байден вышел из президентской гонки

Президент США Джо Байден покидает президентскую гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Об этом политик рассказал в соцсети.

«Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — сообщил Байден в соцсети Х.

Ранее Байден говорил о готовности продолжить участие в президентской гонке, несмотря на падение рейтинга. Однопартийцы кандидата на пост президента США пытались отговорить его от продолжения избирательной компании, передает RT.

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Президент США Джо Байден покидает президентскую гонку. Он не будет бороться за переизбрание на выборах, которые запланированы в ноябре. Об этом политик рассказал в соцсети. «Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», — сообщил Байден в соцсети Х. Ранее Байден говорил о готовности продолжить участие в президентской гонке, несмотря на падение рейтинга. Однопартийцы кандидата на пост президента США пытались отговорить его от продолжения избирательной компании, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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