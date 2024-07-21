21 июля 2024

В Перми планируют построить канатную дорогу

Правительство Пермского края планирует построить новую канатную дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Как будет выглядеть новая канатная дорога, неизвестно (архивное фото)
Как будет выглядеть новая канатная дорога, неизвестно (архивное фото) Фото:

В Перми может появиться канатная дорога. Для нее выделили место на Генплане города, пишет «Текст».

«Правительство Пермского края утвердило пакет изменений в Генплан Перми. На схеме указана „Подвесная канатная дорога транспортная. Планируемая к размещению“», — сообщает издание со ссылкой на документ.

Уточняется, что канатная дорога будет расположена между Речным вокзалом и улицей 1905 года в Мотовилихинском районе. Даты строительства и суммы инвестиций не сообщаются.

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В Перми может появиться канатная дорога. Для нее выделили место на Генплане города, пишет «Текст». «Правительство Пермского края утвердило пакет изменений в Генплан Перми. На схеме указана „Подвесная канатная дорога транспортная. Планируемая к размещению“», — сообщает издание со ссылкой на документ. Уточняется, что канатная дорога будет расположена между Речным вокзалом и улицей 1905 года в Мотовилихинском районе. Даты строительства и суммы инвестиций не сообщаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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