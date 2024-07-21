В Перми планируют построить канатную дорогу

Как будет выглядеть новая канатная дорога, неизвестно (архивное фото)
В Перми может появиться канатная дорога. Для нее выделили место на Генплане города, пишет «Текст».
«Правительство Пермского края утвердило пакет изменений в Генплан Перми. На схеме указана „Подвесная канатная дорога транспортная. Планируемая к размещению“», — сообщает издание со ссылкой на документ.
Уточняется, что канатная дорога будет расположена между Речным вокзалом и улицей 1905 года в Мотовилихинском районе. Даты строительства и суммы инвестиций не сообщаются.
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