Евросоюз продлил действие санкций против России до 2025 года

22 июля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

Евросоюз продлил санкции против России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Санкции против России продлены еще на полгода. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС. «Сегодня Совет ЕС продлил еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года, действие ограничительных мер в связи с продолжением спецоперации», — говорится в постановлении ЕС. Оно опубликовано на сайте Совета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Санкции против России продлены еще на полгода. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС. «Сегодня Совет ЕС продлил еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года, действие ограничительных мер в связи с продолжением спецоперации», — говорится в постановлении ЕС. Оно опубликовано на сайте Совета.