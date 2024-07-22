Евросоюз продлил действие санкций против России до 2025 года

Евросоюз продлил санкции против России
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Санкции против России продлены еще на полгода. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС.
«Сегодня Совет ЕС продлил еще на 6 месяцев, до 31 января 2025 года, действие ограничительных мер в связи с продолжением спецоперации», — говорится в постановлении ЕС. Оно опубликовано на
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