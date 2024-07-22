Комитет Госдумы поддержал доплату к пенсии для части россиян

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Комитет ГД по труду решил одобрить поправку о прибавке к пенсии для инвалидов
Комитет ГД по труду решил одобрить поправку о прибавке к пенсии для инвалидов Фото:

Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсии. К сумме добавят 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы. 

«Поправка была внесена группой депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным и его заместителем Анной Кузнецовой, а также первым заместителем Александром Жуковым», — рассказал глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Его слова передает РИА Новости. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.

Предложение заключается в том, что пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы будет начисляться дополнительная выплата в размере 1200 рублей, которая будет увеличиваться с учетом районного коэффициента и подвергаться ежегодной индексации. Это изменение предлагается в рамках законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, принимаемого во втором чтении.

Ранее Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров.  Повышение в среднем составит 500 рублей, передает RT. Выплаты проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 года. 

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Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсии. К сумме добавят 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы.  «Поправка была внесена группой депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным и его заместителем Анной Кузнецовой, а также первым заместителем Александром Жуковым», — рассказал глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Его слова передает РИА Новости. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы. Предложение заключается в том, что пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы будет начисляться дополнительная выплата в размере 1200 рублей, которая будет увеличиваться с учетом районного коэффициента и подвергаться ежегодной индексации. Это изменение предлагается в рамках законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, принимаемого во втором чтении. Ранее Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров.  Повышение в среднем составит 500 рублей, передает RT. Выплаты проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 года. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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