Комитет Госдумы поддержал доплату к пенсии для части россиян

Комитет Госдумы по труду рекомендовал принять поправку о ежемесячной прибавке к пенсии. К сумме добавят 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы.
«Поправка была внесена группой депутатов Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным и его заместителем Анной Кузнецовой, а также первым заместителем Александром Жуковым», — рассказал глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Его слова передает РИА Новости. Трансляция заседания ведется на сайте Госдумы.
Предложение заключается в том, что пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы будет начисляться дополнительная выплата в размере 1200 рублей, которая будет увеличиваться с учетом районного коэффициента и подвергаться ежегодной индексации. Это изменение предлагается в рамках законопроекта об изменениях пенсионного и дополнительного социального обеспечения жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, принимаемого во втором чтении.
Ранее Совфед одобрил закон об индексации пенсий для военных пенсионеров. Повышение в среднем составит 500 рублей, передает RT. Выплаты проиндексируют на 5,1% с 1 октября 2024 года.
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