Путин готовит сети для расширения связей с Северной Кореей и Китаем

Россия модернизирует и расширяет свои электрические сети для обеспечения экономики регионов Сибири и Дальнего Востока с перспективой экспорта энергии в Китай и Северную Корею. Как объяснил URA.RU глава компании «Маркком» Сергей Маркелов, это две перспективных задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным перед «Русгидро». На встрече с главой «Русгидро» Виктором Хмариным 22 июля Путин поддержал планы развития госкорпорации.
«Компания дает 16 процентов от общей энергетической мощности в стране. Это большой объем. Она является одной из крупнейших в мире своего профиля», — отметил Путин в начале встречи.
Глава «Русгидро» подтвердил это конкретикой. В структуре компании есть все виды генерации, кроме атомной — геотермальная, солнечная, ветряная, тепловая генерация. «Несмотря на сложный экономический год, нам удалось увеличить выручку компании на 20 процентов, более 560 миллиардов. „РусГидро“ — один из крупнейших налогоплательщиков страны, порядка 105 миллиардов рублей», — сообщил Хмарин.
Компания, головной офис которой уже в этом году откроется в Красноярске, инвестирует в модернизацию действующих производств и в строительство новых генераций: на Чукотке, в Красноярске, во Владивостоке. «До 2028 года это более 800 миллиардов рублей, из которых более 70 процентов будет освоено на территории Дальнего Востока. Мы планируем ввести около 2,5 ГВт электрической мощности, планируем построить более 500 километров линий электропередачи. На проектировании находятся две гидростанции в Амурской области», — отметил глава «Русгидро».
Как пояснил URA.RU гендиректор компании «Маркком», политтехнолог Сергей Маркелов, «Русгидро» с начала спецоперации на Украине и введения против России санкций по указанию президента Путина входит в топ корпораций, которые должны обеспечить перевод экономики на Восток. Компания, по словам Маркелова, прибыльная, но ее объекты на Дальнем Востоке имеют большую степень изношенности. «Объекты энергетики требуют масштабной модернизации инфраструктуры. Хмарин не случайно упомянул Владивостокскую ТЭЦ: там ситуация очень серьезная — станция нуждается в глубоком ремонте, чтобы не допустить никаких аварий и экологических катастроф», — отметил Маркелов.
Кроме того, пояснил эксперт, на примере Владивостокской ТЭЦ планируется показать возможности российской энергетики. «Главная идея — со станций на Дальнем Востоке, Сибири перебрасывать энергию в дружественные Северную Корею, Китай, Монголию, Вьетнам и другие страны. Сейчас это делать рискованно, потому что любая повышенная нагрузка на инфраструктуру, может привести к аварии, — рассказал Маркелов. — Путин потому и поручил перевести компанию в Красноярск, чтобы ее специалисты были ближе к месту действия, чтобы проектные службы не тратили время на перелеты на Восток, а могли оперативно решать вопросы проектирования, строительства и ремонта объектов».
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