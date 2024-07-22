Пермяков лишили возможности летать в Уфу

Авиакомпания «КрасАвиа» отменила рейсы из Перми в Уфу
© Служба новостей «URA.RU»
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С 20 июля прямого авиасообщения между Пермью и Уфой нет
С 20 июля прямого авиасообщения между Пермью и Уфой нет Фото:

Из расписания аэропорта «Большое Савино» убрали рейсы из Перми в Уфу авиакомпании «КрасАвиа». На это обратило внимание издание «Коммерсант Прикамье».

«Из расписания аэропорта „Большое Савино“ исчез рейс Пермь — Уфа. Его выполняла авиакомпания „КрасАвиа“, последний вылет был совершен 20 июля», — сказано в сообщении.

Авиакомпания «КрасАвиа» начала летать из Перми в Уфу с мая 2022 года. Это был единственный перевозчик, осуществляющий прямые перелеты между Башкирией и Прикамьем. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

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Из расписания аэропорта «Большое Савино» убрали рейсы из Перми в Уфу авиакомпании «КрасАвиа». На это обратило внимание издание «Коммерсант Прикамье». «Из расписания аэропорта „Большое Савино“ исчез рейс Пермь — Уфа. Его выполняла авиакомпания „КрасАвиа“, последний вылет был совершен 20 июля», — сказано в сообщении. Авиакомпания «КрасАвиа» начала летать из Перми в Уфу с мая 2022 года. Это был единственный перевозчик, осуществляющий прямые перелеты между Башкирией и Прикамьем. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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