Пермяков лишили возможности летать в Уфу

С 20 июля прямого авиасообщения между Пермью и Уфой нет
Из расписания аэропорта «Большое Савино» убрали рейсы из Перми в Уфу авиакомпании «КрасАвиа». На это обратило внимание издание «Коммерсант Прикамье».
«Из расписания аэропорта „Большое Савино“ исчез рейс Пермь — Уфа. Его выполняла авиакомпания „КрасАвиа“, последний вылет был совершен 20 июля», — сказано в сообщении.
Авиакомпания «КрасАвиа» начала летать из Перми в Уфу с мая 2022 года. Это был единственный перевозчик, осуществляющий прямые перелеты между Башкирией и Прикамьем. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
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