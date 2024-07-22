Депутат Рады потребовал через суд провести выборы президента Украины

22 июля 2024 в 18:31 Размер текста - 17 +

Отмена выборов президента на Украине нарушает конституционный строй, заметил депутат Александр Дубровский Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы. По его словам, только таким образом можно сохранить конституционный строй в стране. «Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я», — написал депутат в Telegram. У Владимира Зеленского истек срок президентских полномочий 20 мая. Сам он заявлял, что готов уйти с поста, но только после окончания конфликта с Россией. А президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что единственной легитимной властью на Украине осталась Верховная Рада. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы. По его словам, только таким образом можно сохранить конституционный строй в стране. «Должен констатировать: на Украине оказался только один гражданин и народный депутат, который предпринял шаги для сохранения Конституционного строя, для чего обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить выборы президента Украины. Это внефракционный депутат Дубинский. То есть я», — написал депутат в Telegram. У Владимира Зеленского истек срок президентских полномочий 20 мая. Сам он заявлял, что готов уйти с поста, но только после окончания конфликта с Россией. А президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что единственной легитимной властью на Украине осталась Верховная Рада.