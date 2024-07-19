Зеленский назвал единственное условие ухода с поста президента Украины

Зеленский уйдет с поста лидера Украины только после окончания спецоперации РФ

19 июля 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Лидер Украины допускает возможность ухода с поста Фото: Официальный сайт президента Украины Лидер Украины Владимир Зеленский может уйти со своего поста, но только после окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью британскому изданию. «Президент заявил, что он допускает возможность ухода с поста президента. „Но только после окончания [спецоперации РФ]“», — передали в BBC слова Зеленского. Ранее стало известно, что Запад может заменить Зеленского после того, как Россия закрепит успехи на фронте спецоперации. В качестве замены нынешнего украинского лидера рассматривается бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Официально Зеленский перестал быть президентом 20 мая. Об этом свидетельствует Конституция Украины. Сначала он несколько раз переносил выборы, которые должны были пройти в 2024 году, а затем отменил их на текущий год, оставшись на посту. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Зеленского нелегитимными, и все будущие решения, подписанные им, не будут иметь юридической силы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер Украины Владимир Зеленский может уйти со своего поста, но только после окончания конфликта с Россией. Об этом он заявил в интервью британскому изданию. «Президент заявил, что он допускает возможность ухода с поста президента. „Но только после окончания [спецоперации РФ]“», — передали в BBC слова Зеленского. Ранее стало известно, что Запад может заменить Зеленского после того, как Россия закрепит успехи на фронте спецоперации. В качестве замены нынешнего украинского лидера рассматривается бывший главком ВСУ Валерий Залужный. Официально Зеленский перестал быть президентом 20 мая. Об этом свидетельствует Конституция Украины. Сначала он несколько раз переносил выборы, которые должны были пройти в 2024 году, а затем отменил их на текущий год, оставшись на посту. Президент РФ Владимир Путин назвал действия Зеленского нелегитимными, и все будущие решения, подписанные им, не будут иметь юридической силы.