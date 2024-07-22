Устроивший пожар на квесте, где сгорели девушки, учился на пожарного. Видео

22 июля 2024 в 21:02 Размер текста - 17 +

Аниматор учится в Техническом пожарно-спасательном колледже Махачкалы Фото: Илья Московец © URA.RU Задержанный аниматор из Махачкалы, где на квесте заживо сгорели две девушки, учился на пожарного. Информацию о 18-летнем мужчине сообщил Shot. «18-летний Шамиль — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Сегодня на допросе он признался, что вылил на прикованную к креслу участницу квеста слишком много бензина», — передает Shot. На допросе в СК Шамиль рассказал, что поджег перчатку, чтобы напугать участниц квеста, но «переборщил с бензином». Огонь перекинулся на девушку, прикованную к креслу. Также при пожаре погибла еще одна участница, а супруг одной из погибших получил серьезные ожоги. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанный аниматор из Махачкалы, где на квесте заживо сгорели две девушки, учился на пожарного. Информацию о 18-летнем мужчине сообщил Shot. «18-летний Шамиль — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Сегодня на допросе он признался, что вылил на прикованную к креслу участницу квеста слишком много бензина», — передает Shot. На допросе в СК Шамиль рассказал, что поджег перчатку, чтобы напугать участниц квеста, но «переборщил с бензином». Огонь перекинулся на девушку, прикованную к креслу. Также при пожаре погибла еще одна участница, а супруг одной из погибших получил серьезные ожоги. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.