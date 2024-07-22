Устроивший пожар на квесте, где сгорели девушки, учился на пожарного. Видео

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, мчс, кислород, пожарный
Аниматор учится в Техническом пожарно-спасательном колледже Махачкалы Фото:

Задержанный аниматор из Махачкалы, где на квесте заживо сгорели две девушки, учился на пожарного. Информацию о 18-летнем мужчине сообщил Shot.

«18-летний Шамиль — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Сегодня на допросе он признался, что вылил на прикованную к креслу участницу квеста слишком много бензина», — передает Shot.

На допросе в СК Шамиль рассказал, что поджег перчатку, чтобы напугать участниц квеста, но «переборщил с бензином». Огонь перекинулся на девушку, прикованную к креслу. Также при пожаре погибла еще одна участница, а супруг одной из погибших получил серьезные ожоги. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Задержанный аниматор из Махачкалы, где на квесте заживо сгорели две девушки, учился на пожарного. Информацию о 18-летнем мужчине сообщил Shot. «18-летний Шамиль — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Сегодня на допросе он признался, что вылил на прикованную к креслу участницу квеста слишком много бензина», — передает Shot. На допросе в СК Шамиль рассказал, что поджег перчатку, чтобы напугать участниц квеста, но «переборщил с бензином». Огонь перекинулся на девушку, прикованную к креслу. Также при пожаре погибла еще одна участница, а супруг одной из погибших получил серьезные ожоги. Возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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