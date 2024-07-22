Задержанный аниматор рассказал, как начался пожар, в котором сгорели девушки

В Махачкале задержан аниматор квеста, в котором погибли две девушки

Аниматор в Махачкале переборщил с бензином и не успел погасить огонь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Махачкале аниматор развлекательного заведения, в котором сегодня ночью в ходе прохождения квеста погибли две девушки, переборщил с бензином и не смог вовремя потушить пожар. Об этом сообщили в управлении СК России по Дагестану.

«Переборщил с бензином. Я его сверху — он не гаснет. Стряхнул, перчатка упала. Моментально все было», — рассказал аниматор во время допроса в управлении СК России по Дагестану.

По предварительным данным, задержанный поджег перчатку, которую используют во время квеста, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. В результате чего произошло возгорание помещения.

Ранее сообщалось, что аниматор квеста задержан в Махачкале. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.