Задержанный аниматор рассказал, как начался пожар, в котором сгорели девушки

В Махачкале задержан аниматор квеста, в котором погибли две девушки
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Аниматор в Махачкале переборщил с бензином и не успел погасить огонь Фото:

В Махачкале аниматор развлекательного заведения, в котором сегодня ночью в ходе прохождения квеста погибли две девушки, переборщил с бензином и не смог вовремя потушить пожар. Об этом сообщили в управлении СК России по Дагестану.

«Переборщил с бензином. Я его сверху — он не гаснет. Стряхнул, перчатка упала. Моментально все было», — рассказал аниматор во время допроса в управлении СК России по Дагестану.

По предварительным данным, задержанный поджег перчатку, которую используют во время квеста, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. В результате чего произошло возгорание помещения.

Ранее сообщалось, что аниматор квеста задержан в Махачкале. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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В Махачкале аниматор развлекательного заведения, в котором сегодня ночью в ходе прохождения квеста погибли две девушки, переборщил с бензином и не смог вовремя потушить пожар. Об этом сообщили в управлении СК России по Дагестану. «Переборщил с бензином. Я его сверху — он не гаснет. Стряхнул, перчатка упала. Моментально все было», — рассказал аниматор во время допроса в управлении СК России по Дагестану. По предварительным данным, задержанный поджег перчатку, которую используют во время квеста, и отбросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. В результате чего произошло возгорание помещения. Ранее сообщалось, что аниматор квеста задержан в Махачкале. Мужчина подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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