В Дагестане возбуждено уголовное дело из-за гибели девушек на квесте

22 июля 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

В Махачкале в «Доме ужасов» сгорели две девушки (фото из архива) Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошел в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест». «Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК России по РД возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц», — написали в telegram-канале «СУ СК России по Республике Дагестан» . По предварительным данным ночью 22 июля в результате воспаления бензина во время игры начался пожар. Согласно информации Shot , 19-летняя студентка Асият скончалась от ожогов в больнице, а ее 20-летний муж находится в реанимации с ожогами 50% тела. У второй девушки — 25-летней Мадины — тело обгорело на 97%. Сегодня она скончалась. Посетителей «Дома ужасов» заковывали в кресла и зажали в клетки. В ходе игры они должны были выбраться. Когда начался пожар, молодые люди не справились с испытанием. На данный момент в рамках уголовного дела проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств трагедии. Устанавливаются лица, ответственные за нарушение требований безопасности. Ранее было известно о смерти одной из посетительниц заведения. Она была прикована к стулу наручниками, врачам не удалось ее спасти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане возбуждено уголовное дело в связи с гибелью двух человек по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Инцидент произошел в Махачкале в развлекательном заведении «Дом ужасов» во время интеллектуальной игры «Квест». «Следственным отделом по Ленинскому району города Махачкалы СУ СК России по РД возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц», — написали в telegram-канале «СУ СК России по Республике Дагестан». По предварительным данным ночью 22 июля в результате воспаления бензина во время игры начался пожар. Согласно информации Shot, 19-летняя студентка Асият скончалась от ожогов в больнице, а ее 20-летний муж находится в реанимации с ожогами 50% тела. У второй девушки — 25-летней Мадины — тело обгорело на 97%. Сегодня она скончалась. Посетителей «Дома ужасов» заковывали в кресла и зажали в клетки. В ходе игры они должны были выбраться. Когда начался пожар, молодые люди не справились с испытанием. На данный момент в рамках уголовного дела проводится расследование с целью выяснения всех обстоятельств трагедии. Устанавливаются лица, ответственные за нарушение требований безопасности. Ранее было известно о смерти одной из посетительниц заведения. Она была прикована к стулу наручниками, врачам не удалось ее спасти.