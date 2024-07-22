Bloomberg: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости

23 июля 2024 в 06:01 Размер текста - 17 +

Яхта продана анонимному покупателю из Европы за 40 млн долларов, пишет Bloomberg Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Яхта Alfa Nero, которая, как предполагается, принадлежала российскому бизнесмену Андрею Гурьеву, попавшему под американские санкции, была продана властями Антигуа и Барбуды. Сделка состоялась с анонимным покупателем из Европы за сумму в 40 миллионов долларов, что существенно ниже оценочной стоимости. «Яхта длиной 81 метр. <…> Она была продана за 40 миллионов долларов на прошлой неделе», — сообщает агентство Bloomberg , ссылаясь на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса. Жители государства Антигуа и Барбуда еженедельно платят 28 тысяч долларов из своих налогов на содержание яхты Alfa Nero. Ранее сообщалось, что конфискованную яхту Гурьева намерены принудительно выставить на аукцион в марте 2023 года. Тогда глава правительства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что торги продлятся в течение 10 дней. Также стало известно, что дочь предпринимателя Юлия намерена судиться с властями карибского государства за возвращение судна законному владельцу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Яхта Alfa Nero, которая, как предполагается, принадлежала российскому бизнесмену Андрею Гурьеву, попавшему под американские санкции, была продана властями Антигуа и Барбуды. Сделка состоялась с анонимным покупателем из Европы за сумму в 40 миллионов долларов, что существенно ниже оценочной стоимости. «Яхта длиной 81 метр. <…> Она была продана за 40 миллионов долларов на прошлой неделе», — сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса. Жители государства Антигуа и Барбуда еженедельно платят 28 тысяч долларов из своих налогов на содержание яхты Alfa Nero. Ранее сообщалось, что конфискованную яхту Гурьева намерены принудительно выставить на аукцион в марте 2023 года. Тогда глава правительства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что торги продлятся в течение 10 дней. Также стало известно, что дочь предпринимателя Юлия намерена судиться с властями карибского государства за возвращение судна законному владельцу.