22 июля 2024

Bloomberg: якобы принадлежавшую Гурьеву яхту продали втрое дешевле стоимости

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Яхта продана анонимному покупателю из Европы за 40 млн долларов, пишет Bloomberg Фото:
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Яхта Alfa Nero, которая, как предполагается, принадлежала российскому бизнесмену Андрею Гурьеву, попавшему под американские санкции, была продана властями Антигуа и Барбуды. Сделка состоялась с анонимным покупателем из Европы за сумму в 40 миллионов долларов, что существенно ниже оценочной стоимости.

«Яхта длиной 81 метр. <…> Она была продана за 40 миллионов долларов на прошлой неделе», — сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Жители государства Антигуа и Барбуда еженедельно платят 28 тысяч долларов из своих налогов на содержание яхты Alfa Nero. Ранее сообщалось, что конфискованную яхту Гурьева намерены принудительно выставить на аукцион в марте 2023 года. Тогда глава правительства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что торги продлятся в течение 10 дней. Также стало известно, что дочь предпринимателя Юлия намерена судиться с властями карибского государства за возвращение судна законному владельцу.

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Яхта Alfa Nero, которая, как предполагается, принадлежала российскому бизнесмену Андрею Гурьеву, попавшему под американские санкции, была продана властями Антигуа и Барбуды. Сделка состоялась с анонимным покупателем из Европы за сумму в 40 миллионов долларов, что существенно ниже оценочной стоимости. «Яхта длиной 81 метр. <…> Она была продана за 40 миллионов долларов на прошлой неделе», — сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса. Жители государства Антигуа и Барбуда еженедельно платят 28 тысяч долларов из своих налогов на содержание яхты Alfa Nero. Ранее сообщалось, что конфискованную яхту Гурьева намерены принудительно выставить на аукцион в марте 2023 года. Тогда глава правительства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что торги продлятся в течение 10 дней. Также стало известно, что дочь предпринимателя Юлия намерена судиться с властями карибского государства за возвращение судна законному владельцу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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