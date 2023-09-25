WSJ: Запад устал содержать конфискованную яхту российского олигарха

WSJ: в Северной Америке не справляются с содержанием яхты бизнесмена Гурьева

Антигуа и Барбуда содержит яхту Alfa Nero за 28 тысяч долларов в неделю Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители государства Антигуа и Барбуда еженедельно платят 28 тысяч долларов из своих налогов на содержание яхты Alfa Nero. Транспорт, по некоторым данным принадлежит российскому бизнесмену Андрею Гурьеву, попавшему под санкции США. При этом страна испытывает нехватку денежных средств, передает The Wall Street Journal.

«Это плавающее напоминание об экономической войне Запада против России и трудностях в управлении и разгрузке миллиардных конфискованных российских активов. Это также стало кошмаром для этой крошечной страны с населением 93 000 человек. <…> Налогоплательщики этой страны, испытывающей нехватку денежных средств, в настоящее время платят 28 тысяч долларов в неделю за содержание [этой яхты]», — написали в издании.

Уточняется, что налоги граждан также включают в себя зарплату капитана на яхте, который должен поддерживать работу кондиционера. Если его выключить, то через двое суток по всему судну распространится плесень. В статье также заявили, что яхта принадлежит попавшему под американские санкции Гурьеву.

Ранее сообщалось, что конфискованную яхту Гурьева намерены принудительно выставить на аукцион в марте 2023 года. Тогда глава правительства Антигуа и Барбуда Гастон Браун заявил, что торги продлятся в течение 10 дней, напоминает «Ридус». Также стало известно, что дочь предпринимателя Юлия намерена судиться с властями карибского государства за возвращение судна законному владельцу.